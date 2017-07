Halil Qela auf dem Weg der Besserung

Lüdenscheid - Halil Qela hat seine Herzoperation gut überstanden und ist auf dem Weg der Besserung.

„In etlichen Telefonaten und Messenger-Nachrichten gaben seine Frau Metije und Halil ihrer Freude und Rührung über die gewaltige Anteilnahme und Spendenbereitschaft Ausdruck, die nur von der Erleichterung über die geglückte Operation übertroffen werden konnte“, schreibt Detlev Simon, der gemeinsam mit seiner Frau Rendel, Leiterin der Psychologischen Beratungsstelle an der Lessingstraße, sowie Freunden des Kosovaren den Spendenaufruf initiiert hatte.

Die LN hatten über die notwendige Herzoperation Halil Qelas berichtet. Ende der 90er-Jahre war er vor dem Kosovo-Krieg nach Lüdenscheid geflüchtet, lernte schnell Deutsch und engagierte sich intensiv für Hilfstransporte, half Landsleuten als Dolmetscher, begleitete sie zu Behörden oder in Krankenhäuser, hielt Vorträge und arbeitete mit der Migrationsberatungsstelle des Diakonischen Werkes zusammen.

Die Nachricht über seine Erkrankung verbreitete sich wie ein Lauffeuer unter Freunden, Bekannten und Wegbegleitern. Auch der Flüchtlingsrat Menden, der zu Halil Qela und seiner Familie bis heute Kontakt hält, klinkte sich ein.

Innerhalb von nur zwei Wochen wurde das Spendenziel – die Begleichung der Operationskosten in Höhe von rund 13 000 Euro in einer Spezialklinik in Zagreb – erreicht. In dieser Woche wird er in die Heimat nach Prishtina verlegt.

„Mein größter Wunsch ist“, so äußerte sich Halil Qela telefonisch gegenüber den Eheleuten Simon, „dass ich schnell wieder ganz fit werde, um dann nach Deutschland reisen zu können und mich bei möglichst vielen Unterstützern persönlich zu bedanken.“