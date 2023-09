Überraschung zum Wochenende: Freibadsaison in Lüdenscheid wird verlängert

Von: Olaf Moos

Teilen

Schwimmmeister Andreas Santen und sein Team gehen in die Verlängerung der Freibadsaison. © Cedric Nougrigat

Die Wetterprognosen fürs Wochenende haben die Verantwortlichen in den Bäderbetrieben der Stadtwerke zu einer kurzfristigen Entscheidung bewogen: Die Freibadsaison am Nattenberg geht in die Verlängerung.

Lüdenscheid - Eigentlich sollte die Freibadsaison am Freitagabend beendet sein. Angesichts der sommerlichen Wetteraussichten fürs Wochenende bleiben die Außenanlagen des Familienbades Nattenberg nun doch am Samstag und Sonntag geöffnet.

Das teilte der Bäder-Chef der Stadtwerke, Ronald Eden, am Donnerstag mit. „Nach den Wetterprognosen fürs Wochenende haben wir uns kurzfristig und flexibel entschlossen, unseren Badegästen noch ein sonniges Vergnügen in unseren Anlagen zu gönnen.“

Wie es heißt, haben sich zudem Besucher beim Familienbad-Team gemeldet, die das warme Wochenende für einen Freibadbesuch nutzen möchten. Ab Montag ist die Saison dann endgültig zu Ende.