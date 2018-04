Überraschendes Roosters-Geschenk von Sohn Sascha rührt LSG-Königin Pia zu Tränen

Königsball der Lüdenscheider Schützengesellschaft

+ © Jakob Salzmann Bewegender Moment: Aus Händen ihres achtjährigen Sohnes Sascha, der in voller Eishockey-Montur in die Halle einzog, erhielt Schützenkönigin Pia Bonkowski ein Trikot der Iserlohn Roosters mit Unterschriften aller Spieler als Geschenk. © Jakob Salzmann

Lüdenscheid - In stimmungsvollem Ambiente hat die Lüdenscheider Schützengesellschaft (LSG) am Samstag in der festlich geschmückten Schützenhalle am Loh ihren Königsball gefeiert.