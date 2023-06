Übernahme von Lüdenscheider Firma: iQtemp schlüpft unter größeres Dach

Von: Jan Schmitz

Firmenübernahme innerhalb der Stadt: Hotset hat die iQtemp GmbH gekauft. Glaubt man den Beteiligten, ist es eine Liebesheirat in eine größere Familie.

Lüdenscheid – Der Lüdenscheider Thermodynamik-Spezialist Hotset hat den ebenfalls in Lüdenscheid ansässigen Technologie-Dienstleister iQtemp gekauft. Geschäftstätigkeit und die noch vier Mitarbeiter werden in die Hotset-Familie übernommen. Mit dem Unternehmenskauf stärkt der deutsche Komponenten-Zulieferer nach eigenen Angaben seine Wettbewerbsposition im Bereich der industriellen Beheizungstechnik und erweitert sein Kompetenzspektrum um zahlreiche Leistungen rund um die moderne Temperiertechnik.



Das Familienunternehmen Hotset gilt in der industriellen Beheizungstechnik als einer der führenden Zulieferer und Systemanbieter. Sein aktuelles Portfolio umfasst sowohl die Herstellung von Heizelementen und Sensoren als auch die Entwicklung kundenspezifischer System- und Projektlösungen. Mit dem Erwerb des Technologie-Dienstleisters iQtemp zum 1. Juni 2023 hat es nun – im Jahr seines 50. Firmenjubiläums – einen Schritt zum Eintritt in neue Marktsegmente vollzogen. iQtemp bringt laut Firmen-Mitteilung Erfahrungen aus den Bereichen Engineering, Simulationstechnik, Additive Fertigung sowie Vakuumlöten, Diffusionsschweißen, Korrosionsschutz und Filtertechnik mit ein. Bislang war die IQtemp GmbH am Gielster Stück ansässig, in unmittelbarer Nähe zum Autobahnzubringer L692 und zur A45. Doch seit der Sperrung ist aus dem einstigen Standortvorteil ein Nachteil geworden. Mit der Integration ins Hotset-Unternehmen werden auch die Arbeitsplätze der Mitarbeiter an die Hueckstraße umziehen.



Die Initiatoren der Übernahme: Hotset-Geschäftsführer Ralf Schwarzkopf (Mitte), iQtemp-Geschäftsführer Carlo Hüsken (links) und Hotset-Vertriebsleiter Sven Braatz. © Hotset

„Wir untermauern mit dieser Kompetenzerweiterung unser Know-how in den Disziplinen Regeltechnik, Systementwicklung und Prozessoptimierung und erschließen uns zugleich neue, große Freiräume zur Realisierung innovativer, intelligenter Wärmemanagement-Lösungen für alle Aufgaben der industriellen Heiz- und Kühltechnik“, freut sich Hotset-Geschäftsführer Ralf Schwarzkopf, im Hauptberuf Abgeordneter für die CDU im Düsseldorfer Landtag. „Die Tatsache, dass sich unsere Kompetenzen an vielen Stellen an das aktuelle Hotset-Portfolio andocken lassen, werden relativ schnell Synergien freisetzen“, sagt Carlo Hüsken, bisher Geschäftsführer von iQtemp. Hotset verfügt über Niederlassungen in der ganzen Welt, Stammsitz ist Lüdenscheid.