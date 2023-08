Übernahme perfekt: 400 neue Mitarbeiter für Kostal - aus Dortmund

Von: Jan Schmitz

Teilen

Die Kostal-Gruppe hat den Erwerb des gesamten operativen Geschäfts der Compleo-Gruppe erfolgreich abgeschlossen. Kostal wächst damit auch um 400 Mitarbeiter.

Die börsennotierte Compleo AG war im vergangenen Jahr in Schieflage geraten und hatte eine Insolvenz in Eigenverwaltung eingeleitet. Kostal kaufte wesentliche Vermögensteile der insolventen Firma, deren Name als eigenständige Marke unter dem Dach der Kostal-Gruppe erhalten bleibt. Neben den 400 Mitarbeitern gehen auch die zwei Produktionsstandorte in Dortmund in das Lüdenscheider Familienunternehmen über.

Im Rahmen der Transaktion wurde das gesamte operative Geschäft der insolventen Compleo Charging Solutions AG (Compleo oder die Gesellschaft) sowie ihrer insolventen Tochtergesellschaften Compleo Charging Technologies GmbH und Compleo Connect GmbH an Gesellschaften der KOSTAL-Gruppe übertragen.

Alle Nachrichten aus Lüdenscheid täglich per E-Mail. Abonnieren Sie kostenlos unseren Newsletter.

Zuletzt hatten die Gläubiger sowie das Bundeskartellamt der Übernahme zugestimmt und damit den Weg freigemacht. Letzte Verträge wurden nun zum 1. August finalisiert, sodass der Betriebsübergang zum 1. August erfolgen kann. Als Teil der Kostal-Gruppe will Compleo zum europäischen Marktführer für Ladetechnologie werden, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilungen beider Unternehmen Kostal und Compleo bündelten ihre Innovationskraft, was eine Erweiterung des Ladetechnologieökosystems und somit ein Wachstum nachhaltiger Mobilität unterstützt. Die Backend-Software eigne sich ideal für die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle außerhalb des reinen Hardware-Geschäfts. Das gelte vor allem im Zusammenspiel mit dem bidirektionalen Laden, einem Entwicklungsschwerpunkt von Kostal. Über den Kaufpreis vereinbarten beide Seiten Stillschweigen.

Jörg Lohr, CEO von Compleo (links), Dr. Gregor M. Schmeken, Mitglied der Geschäftsführung der Kostal-Gruppe und Vorsitzender des Geschäftsbereichs Industrie (Mitte) und Peter Hamela. © Kostal

Compleo und die Kostal Business Unit Charging sollen laut Mitteilung unter dem Dach von Compleo zusammengeführt werden. So erhalten Compleo-Mitarbeiter eine langfristige berufliche Perspektive in einem globalen Familienunternehmen.

Kostal und Compleo bieten ein Portfolio aus Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge als Ergänzung zu solarem Laden und Vehicle-to-X (V2X)-Ladelösungen. So kann das Unternehmen die Herausforderungen einer sich wandelnden Energieversorgung meistern. Ein bedeutender Meilenstein für Compleo ist die Einführung von innovativen Hochleistungs-Ladern (kurz HPC, High Power Charger), die die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge vorantreiben und Kunden ultraschnelles Laden ermöglichen.

„Mit dem Zusammenschluss bündeln Compleo und Kostal ihre Kernkompetenzen im Bereich des uni- und bidirektionalen Ladens, des Backend-Betriebs von Ladeinfrastruktur und der Eichrechtskonformität. Gemeinsam wollen wir alle Hebel in Bewegung setzen, um zum Marktführer von Ladetechnologie in Europa zu werden. Wir freuen uns auf die bevorstehenden Aufgaben. Compleo ist jetzt innerhalb der Kostal-Gruppe optimal aufgestellt, um das stationäre Ladegeschäft kontinuierlich auszubauenu“, wird Jörg Lohr, CEO von Compleo, in der Mitteilung zitiert.

Dr. Gregor M. Schmeken, Mitglied der Geschäftsführung der Kostal-Gruppe und Vorsitzender des Geschäftsbereichs Industrie, ergänzt: „E-Mobilität ist ein dynamischer Wachstumsmarkt und verlangt durchdachte und innovative Lösungen, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden. Kostal und Compleo werden jetzt eine starke Marke für nachhaltige Elektromobilität made in Germany. So machen wir Zukunft!“

Auch Andreas Kostal, CEO der Kostal-Gruppe, kommt in der Mitteilung zu Wort und beschreibt seine Erwartungen an die erfolgreiche Akquisition: „Mit der Akquisition von Compleo ergänzt die Kostal-Gruppe die Geschäftsaktivitäten mit der Ausrichtung auf den Trend der Energieeffizienz. Wir decken nunmehr von der regenerativen Energieerzeugung und Speicherung, über das stationäre und das mobile Laden von Elektrofahrzeugen, bis zur Energieeinsparung über die intelligente Regelung elektrischer Antriebe einen wesentlichen Teil der Elektrifizierung unterschiedlicher Lebensbereiche, sowohl auf der Hardware- als auch auf der Software-Seite, ab. Ich freue mich auf unsere weitere Entwicklung mit Compleo in diesen Wachstumsmärkten und heiße die Mitarbeiter in unserer Gruppe herzlich willkommen.“

Die Durchführung der Transaktion sichert die Fortführung des Geschäfts der Compleo-Gruppe, das in der Kostal-Gruppe als eigenständiges Unternehmen und als Marke fortbesteht. Die verbleibenden Gesellschaften der Compleo-Gruppe verfügen über kein operatives Geschäft mehr. Die Erwerbergesellschaft der Kostal-Gruppe, die das operative Geschäft übernimmt, wird in Zukunft die Firma Compleo Charging Solutions GmbH & Co. KG führen. Die Börsennotierung der Aktien der Gesellschaft, die nunmehr unter CCS Abwicklungs AG firmiert, bleibt bestehen. Die Erlöse aus der Transaktion werden im Rahmen des Insolvenzverfahrens zur quotalen Befriedigung der Gläubiger verwendet.

Die bei der Gesellschaft und ihren Tochtergesellschaften verbleibenden Beteiligungen und Vermögensgegenstände werden im Zuge der Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung abgewickelt.