Überkonfessioneller Gebetsabend zum Thema Inklusion

„Wir müssen Herzen öffnen“

+ © Görlitzer Rainer Gremmels, Vorsitzender der evangelischen Allianz, der katholische Pfarrer Andreas Rose, Bürgermeister Dieter Dzewas und Irmtraut Huneke, stellvertretende Allianzvorsitzende (von links), gehörten zu den Rednern beim Gebetsabend. © Görlitzer

Lüdenscheid - Es gab am Mittwochabend viel Lob für das Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderungen in Lüdenscheid – auch, wenn immer noch Barrieren zu überwinden sind. Unter dem Titel „Wir gehören zusammen“ drehte sich der überkonfessionelle Gebetsabend im Bürgerforum des Rathauses in diesem Jahr um das Thema Inklusion.