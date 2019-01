Überfallserie auf Supermärkte: Pistole liegt bereit - dann greift das SEK zu

Lüdenscheid - Schwarze Kleidung hatten sie bereits unterwegs angezogen. Schreckschusspistolen und Masken lagen auf dem Rücksitz. Das Duo war bereit für einen Überfall auf den Markt. Dann kam der Auftritt des SEK.

Zwei Männer hatten sich am Abend des 10. August vergangenen Jahres mit ihrem Wagen nahe des Rewe-Marktes am Breitenfeld in Lüdenscheid positioniert.

Wenige Augenblicke später dann die Überraschung für die 19 und 21 Jahre alten Ennepetaler – ein Sondereinsatzkommando der Polizei durchkreuzte ihren Plan und nahm die beiden vor Ort fest.

Seit Freitag teilen sich die Männer den Platz auf der Anklagebank der 1. großen Jugendkammer im Landgericht Hagen. Sie müssen sich gemeinsam wegen Verabredung eines Verbrechens in Lüdenscheid verantworten.

Gegen den 19-Jährigen gibt es noch drei weitere Anklageschriften wegen Raubes. Er hatte in der Zeit von Ende Januar bis Mitte Mai vergangenen Jahres gemeinsam mit Unbekannten Rewe-Märkte in Sprockhövel, Wetter und Breckerfeld überfallen und insgesamt mehr als 40.000 Euro erbeutet.

Der Prozess am Freitag begann mit einem Rechtsgespräch. Im Mittelpunkt stand eine Verständigung gemäß Strafprozessordnung. Danach stellte die Kammer dem 19-Jährigen im Falle eines Geständnisses eine Haftstrafe von dreieinhalb bis viereinhalb Jahren in Aussicht.

Sollte sich der zweite Angeklagte geständig zeigen, seien eine Bewährungsstrafe und gemeinnützige Arbeit möglich. Bei beiden Angeklagten würde Jugendstrafrecht zur Anwendung kommen. Die Ennepetaler ließen sich darauf ein und gaben die Taten zu.

Bei dem Überfall in Sprockhövel waren zwei weibliche Angestellte vor Ort. Eine wurde mit Kabelbinder und Klebeband auf dem Mund ruhig gestellt. Das habe er erledigt, so der 19-Jährige. Das Geld – 17.224,23 Euro – habe sein Komplize aus dem Tresor geholt. In Wetter sei es ähnlich abgelaufen. An dem Überfall in Sprockhövel seien neben ihm noch zwei Männer beteiligt gewesen.

Er und einer der anderen hätten Kunden aufgefordert, sich auf den Boden zu legen, während der Dritte etwa 14.000 Euro aus dem Tresor holte. Für den geplanten Raub in Lüdenscheid habe er extra andere Nummernschilder für sein Auto besorgt, erklärte der 19-Jährige.

Der zweite Angeklagte, der nur in Lüdenscheid dabei war, gab an, dass auf dem Weg nach Lüdenscheid über die Tat gesprochen worden sei. Erst auf dem Parkplatz habe sie sich konkretisiert: Einer sollte die Leute in Schach halten, der andere das Geld besorgen.

„Zum Glück ist das SEK gekommen“, sagte der 21-Jährige. Er sei froh, dass er noch auf freiem Fuß sei und nicht wie der Mitangeklagte in Untersuchungshaft säße. Wären die Einsatzkräfte nicht gekommen, hätte er wohl nicht aus der Sache gelernt. Das habe er jetzt aber.

Ein Urteil fällten die Richter am Hagener Landgericht am Freitag noch nicht. In mehreren Fortsetzungsterminen sollen erst noch Zeugen gehört werden.