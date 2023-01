Überfall auf Sonnenstudio im MK - Fahndung

Von: Jan Schmitz

Am Sonntag wurde ein Sonnenstudio überfallen. © dpa (Symbolbild)

Ein Sonnenstudio in Lüdenscheid wurde am Sonntagabend überfallen. Eine Mitarbeiterin wurde bedroht.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hat ein Unbekannter am Sonntagabend ein Sonnenstudio an der Werdohler Straße in Lüdenscheid überfallen. Gegen 19 Uhr betrat der Mann während der Öffnungszeiten das Sonnenstudio, bedrohte eine Mitarbeiterin mit einem Messer und verlangte die Herausgabe von Bargeld. Der Unbekannte flüchtete anschließend mit dem Geld in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ergebnislos.

Es liegt eine Täterbeschreibung vor: Demnach ist der Unbekannte etwa 1,80 Meter groß und hat eine normale Statur. Er trug einen dunkelblauen Kapuzenpullover und eine schwarze Jeanshose und sprach akzentfreies Deutsch. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02351/9099-0.