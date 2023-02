Überfall auf Aral-Tankstelle in Lüdenscheid: Polizei fahndet mit Foto

Von: Jan Schmitz

Tankstellenüberfall im Märkischen Kreis: Ein maskierter und mit einer Pistole bewaffneter Täter flüchtet unerkannt. Die Fahndung läuft.

Wie die Polizei im Märkischen Kreis am Dienstagmittag (14. Februar 2023) mitteilte, ereignete sich der Überfall am Morgen um kurz nach 6.30 Uhr in der Aral-Tankstelle an der Werdohler Landstraße in Lüdenscheid. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte der Täter die Kassiererinnen auf, die Kasse zu öffnen. Doch die Kasse streikte, ließ sich nicht öffnen - nach Polizeiangaben aufgrund von technischen Problemen.

Daraufhin ging der Räuber am Tresen vorbei in den Kassenbereich, nahm mehrere Stangen Zigaretten aus dem Regal und verließ den Verkaufsraum in Richtung Glatzer Straße. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

Das Foto zeigt den Täter während des Überfalls. © Polizei MK

Die Tat wurde von der Videoüberwachung an der Aral-Tankstelle aufgezeichnet. Aus den Videosequenzen hat die Polizei in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Hagen ein Standbild veröffentlicht, das den Täter während des Überfalls zeigt. Zu erkennen ist darauf Kleidung, Körperhaltung und Statur, nicht jedoch das Gesicht.

Das hat rechtliche Gründe, wie Polizeisprecher Christof Hüls erläuterte. Für die Veröffentlichung eines Fotos mit möglicherweise identifizierenden Merkmalen wie Gesicht oder Augenpartie benötigen die Ermittler einen Beschluss des Amtsgerichts. Dieser erfolgt in der Regel erst, wenn alle anderen Ermittlungsansätze erfolglos geblieben sind. Bis ein solches Fotos gezeigt werden darf, kann es schon einmal mehrere Monate dauern.

Diese Zeit haben die Ermittler nicht, daher entschieden sie sich für das vorliegende Foto, in der Hoffnung, dass Personen den Täter anhand zum Beispiel der Kleidung erkennen. Veröffentlicht wurde auch eine Täterbeschreibung. Demnach ist der Täter circa 1,75 bis 1,85 Meter groß. Er hat dunkle Augen und sprach akzentfrei Deutsch. Er trug einen dunklen Kapuzenpullover, eine schwarze Adidas-Jacke mit weißen Streifen auf den Ärmeln, eine dunkle Jeanshose, weiße Turnschuhe, einen olivgrünen Rucksack und eine schwarze Mund-Nasen-Maske.

Die Polizei sicherte Spuren und bittet um Hinweise unter Telefon 02351/90990.