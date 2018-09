Tatort Sauerfeld: Schüler angegriffen, Taxifahrer mit Messer bedroht

Lüdenscheid - Schläge und Tritte: Ein 15-Jähriger wurde im Brighousepark von vier Männern angegriffen und bestohlen. Ebenfalls am Sauerfeld wurde ein Taxifahrer mit dem Messer bedroht.

Die Polizei wurde am Wochenende zu zwei Einsätzen zum Sauerfeld gerufen.

Am Samstag gegen 18.15 Uhr griff eine Gruppe junger Männer einen 15-Jährigen im Brighouse-Park unvermittelt an. Sie schlugen und traten ihn. Als ein Zeuge hinzu kam, liefen sie in Richtung Hochstraße davon - mit einem erbeuteten Tablet-Computer. Der 15-Jährige wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

So werden die vier Täter beschrieben: Alle ca. 18 Jahre alt und 1,70 Meter groß - eine Person mit einer Jeans, einer roten Weste, kurzen braunen Haaren - eine Person ca. 1,85 m groß mit einem weißen T-Shirt und sehr kurzen Haaren - die anderen beiden Personen ebenfalls sehr kurze Haare.

Taxifahrer am Sauerfeld bedroht

In der Nacht zu Montag wurde gegen 3.05 Uhr am Sauerfeld ein Taxifahrer aus Ahrweiler von seinen Fahrgästen überfallen. Er hatte die Männer aus rheinland-pfälzischen Stadt (südlich von Bonn) nach Lüdenscheid gefahren.

Als der Taxifahrer wie gewünscht im Bereich der Volksbank am Sauerfeld anhielt, wollte das Trio nicht bezahlen. Einer zückte laut Polizei sogar ein Messer und bedrohte den Fahrer. Die Männer stahlen dessen Geldbörse und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Taxifahrer blieb bei dem Überfall unverletzt.

So werden die Täter beschrieben: Alle sprachen deutsch, ca. 18 bis 20 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, einer mit blonden Haaren, einer mit Kapuze, einer mit Rucksack.

Sachdienliche Hinweise zu den beiden angezeigten Gewaltdelikten nimmt die Polizei in Lüdenscheid unter der Telefonnummer 02351/90990 entgegen.