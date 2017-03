Das sind die Landtagskandidaten für den Wahlkreis 123

Lüdenscheid - Am Sonntag, 14. Mai, ist in Nordrhein-Westfalen Landtagswahl. Auch für den Wahlkreis 123/Märkischer Kreis III, zu dem Lüdenscheid, Herscheid, Meinerzhagen, Kierspe, Halver und Schalksmühle gehören, stehen Kandidaten verschiedener Parteien in den Startlöchern. Ein Überblick:

Für die SPD kandidiert erneut der Lüdenscheider Gordan Dudas. Seit 2010 sitzt der 46-Jährige in Düsseldorf im Landtag. Er ist derzeit unter anderem Mitglied im Landtagsausschuss für Familie, Kinder und Jugend, im Landtagsausschuss für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr und seit 2014 Mitglied des Landesparteirates der NRW-SPD. Dudas ist unter anderem Mitglied des Lüdenscheider Rates und 1. stellvertretender Vorsitzender des SPD-Unterbezirks Märkischer Kreis.

+ Gordan Dudas. © Bernd Manthey

Für die CDU:

Für die CDU kandidiert Ralf Schwarzkopf. Der Lüdenscheider Unternehmer (Firma Hotset), 48 Jahre alt, ist Vorsitzender der CDU in Lüdenscheid, Kreistagsabgeordneter, sitzt im Aufsichtsrat der Wirtschaftsdienste Hellersen und der Märkischen Kliniken, verwaltet und kontrolliert als Schatzmeister die Finanzen der Kreispartei und ist in der Mittelstandsvereinigung der Partei.

+ Ralf Schwarzkopf. © Hesse

Für die FDP:

Für die FDP kandidiert erneut Angela Freimuth. Die 50-Jährige ist seit 2000 Landtagsabgeordnete, seit April 1994 Mitglied im FDP-Landesvorstand, stellvertretende Vorsitzende seit Dezember 2002. Darüber hinaus ist Freimuth unter anderem Landesvorsitzende der Liberalen Juristen NRW, stellvertretende Kuratoriumsvorsitzende der Wolfgang-Doering-Stiftung und Mitglied im Kuratorium der Kunststiftung NRW.

+ Angela Freimuth. © FDP

Für Bündnis 90/Die Grünen:

Für Bündnis 90/Die Grünen kandidiert Angelika Schwab aus Halver. Die 57-Jährige betreibt in ihrer Heimatstadt beruflich einen Hundesalon nebst Hundepension. Sie engagiert sich seit Jahren für den Tierschutz und ist seit zwei Jahren Mitglied der Grünen. Ihre politischen Wurzeln hat sie in der Tierschutzpartei, in der sie acht Jahre mitgearbeitet hat.

+ Angelika Schwab. © Hesse

Für "Die Linke":

Für „Die Linke“ kandidiert Michael Thomas-Lienkämper. Der 54-jährige gehört als Sprecher dem Kreisvorstand der Partei „Die Linke“ an, ist Ratsherr und Fraktionsvorsitzender in Lüdenscheid sowie im Hauptausschuss, im Planungs- und Umweltausschuss sowie im Bau- und Verkehrsausschuss aktiv.

+ Michael Thomas-Lienkämper. © Nougrigat

Für die AfD:

Für die AfD kandidiert laut AfD-Webseite Frank Neppe. Er ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender der AfD in Iserlohn, Beisitzer im AfD-Kreisvorstand sowie Schatzmeister des Landesvorstands. In Iserlohn sitzt Neppe in mehreren Ausschüssen. Für die Zusendung eines Fotos war der Kandidat gestern nicht zu erreichen.

Für die Piraten:

Landtagskandidat für die Piratenpartei ist im Wahlkreis 123 laut einer auf der Internetseite der Partei veröffentlichten Liste Jonas Pöhler. Der 24-Jährige wohnt demnach in Iserlohn und ist dort Mitglied der „Unabhängigen Wählergemeinschaft Iserlohn und der Piratenpartei Deutschland“. Er ist im Jugendhilfeausschuss, im Feuerwehrausschuss und im Sozialausschuss in Iserlohn aktiv. Auch dieser Kandidat war gestern für die Zusendung eines Fotos nicht zu erreichen.