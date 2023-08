„Über Stock und Stein“: Eiserne Hochzeit in der Bergstadt

Von: Carolina Ludwig

Teilen

Helga Elisabeth und Wilhelm Helmut Schulte 65 Jahre danach am Tag ihrer Eisernen Hochzeit. © Cedric Nougrigat

Sie sind offen, kommunikativ und freundlich – Helga Elisabeth und Wilhelm Helmut Schulte empfangen ihren Besuch und plaudern gleich drauf los. Die offene Kommunikation auch unter den beiden hat sich ausgezahlt: Am Montag, 28. August, feierten sie ihre Eiserne Hochzeit. 65 Jahre ist die Feier im Wäschekeller des Elternhauses damit her.

Lüdenscheid – Noch bevor die erste Frage gestellt wird, erzählt Wilhelm Helmut Schulte von einem der ersten gemeinsamen Urlaube: Auf einem Heinkel Roller, mit einem gemieteten Koffer aus Pappe ging es durch den Regen die Serpentinen in den Alpen hoch. Das Gefährt trägt das junge Paar samt Gepäck nicht, deshalb muss die bessere Hälfte in den Kurven zu Fuß gehen. An einer Gondelstation lassen die beiden Roller und Koffer stehen, erklimmen den Rest vom Berg und sitzen schließlich auf einer Wiese. „Mensch, geht’s uns gut, Helga“, habe Wilhelm Schulte zu seiner Partnerin damals gesagt – und das Gefühl scheint geblieben zu sein. „Wir sind zufrieden. Es sind alle gesund, alle gut geraten“, sagen die beiden in ihrem Haus am Unteren Worthhagen. Alle – das sind die beiden Kinder, vier Enkel und sogar vier Urenkel, der jüngste erblickte erst vor etwa einem Monat das Licht der Welt, wie die Urgroßeltern erzählen. Wieder eine große Freude für sie.

Kennengelernt hat sich das Paar in Lüdenscheid buchstäblich auf der Straße. Er – 20 Jahre alt, in Lüdenscheid geboren und aufgewachsen – und sie – 16 Jahre alt und als Kind mit der Familie aus dem Sudetenland geflüchtet – arbeiteten nah beieinander in Unternehmen an der Kamp- und Humboldtstraße. „Beim Nachhausegehen hat er mich bemerkt. Und irgendwann haben wir uns beide bemerkt“, erzählt Helga Schulte. „Ich musste ihr ein bisschen hinterherlaufen“, ergänzt ihr Ehemann. Sie teilten sich die Bananenmilch im Eiscafé Croci, lernten sich kennen und nach drei Jahren ging es ganz schnell: Die Tochter war unterwegs und es wurde geheiratet. Der Sohn folgte und die vierköpfige Familie teilte sich zunächst eine Zweizimmerwohnung an der Breslauer Straße, bevor das Siedlungshaus am Vogelberg bezogen und erweitert wurde.

Helga Elisabeth und Wilhelm Helmut Schulte bei ihrer Hochzeit am 28. August 1958 im Wäschekeller. © Schulte

„Seit 1963 wohnen wir hier“, erzählt das Paar, damals habe es am Unteren Worthhagen noch zahlreiche Kirschbäume gegeben. „Wenn die alle blühten, dann war das wie ins Himmelreich zu kommen“, erinnert sich Helga Schulte. Im Keller richtete der selbstständige Klempner seine Werkstatt ein, seine Frau übernahm die Büroarbeit. Offene Kommunikation ist nun nicht mehr nur im privaten, sondern auch im beruflichen Kontext wichtig. „Keiner muss hier seine Meinung begraben“, betont Helga Schulte. Gemeinsam gehe man über Stock und Stein, „das bedeutet nicht, dass wir nie gestritten und gezankt haben“, betont sie. Das gehöre dazu, nur zu lange dürften Streitigkeiten nicht dauern. „Das ufert dann aus“, pflichtet ihr Mann ihr direkt bei.

Ihr gesamtes gemeinsames Leben verbringen die Schultes in der Bergstadt. Er spielt im LTV von 1861 Fußball, sie schwimmt. Aus Lüdenscheid zieht es das Paar lediglich für gemeinsame Fernreisen mit der Kreishandwerkerschaft in die Welt hinaus, wo sie viele herzliche und hilfsbereite Menschen treffen. In Lüdenscheid, erinnern sich die beiden, habe man früher auch mehr Menschen getroffen. „Die Knapper Straße und die Wilhelmstraße – das war wie eine Promenade“, sagt Helga Schulte, überall habe man bekannte Gesichter gesehen. Die Zeiten ändern sich und auch die Kinder, Enkel und mit ihnen die Urenkel sind überwiegend ausgeflogen. „Aber manchmal fliegen sie noch zurück“, freut sich Helga Schulte. So auch zur Eisernen Hochzeit, die im Familienkreis noch nachgefeiert werden soll.