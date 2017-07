Übel riechender Dieb bringt Personen in Lüdenscheider Spielhalle um ihren Gewinn

Lüdenscheider - Dieser Lüdenscheider Dieb hat ein ganz besonderes Erkennungsmerkmal.

Am Donnerstag begab sich ein unbekannter Täter zwischen 13 und 19 Uhr dreimal in eine Spielhalle am Rathausplatz und nutzte die Pausen mehrerer Personen an den Spielautomaten, um sich an den von ihnen genutzten Spielautomaten das vorhandene Guthaben auf Knopfdruck auszahlen zu lassen.

Eine Zeugin bekam den Vorfall mit und nahm die Verfolgung auf. Sie verlor den Mann in der Unterführung der Sauerfelder Straße aus den Augen. Der Täter war männlich, etwa 1,80 Meter groß, etwa 18 bis 25 Jahre alt und von sportlicher Figur. Er hatte dunkle Haare, eine Zahnlücke zwischen den oberen Schneidezähnen, trug eine schwarze Trainingshose sowie gelbe Trainingsjacke und hatte einen "strengen Körpergeruch".

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lüdenscheid unter der Nummer 02351/9099-0 entgegen.