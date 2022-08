„Bares für Rares“-Experte Detlef Kümmel bei den Söhnen Mannheims

Von: Jutta Rudewig

Der Brügger „Bares für Rares“-Experte Detlef Kümmel war zu Gast bei Andrea Kiewel im ZDF-Fernsehgarten. © Jutta Rudewig

„Das war eine schöne, lustige Kaffeerunde“, erinnert sich der Brügger TV-Experte („Bares für Rares“) Detlef Kümmel. Im ZDF-Fernsehgarten am Mainzer Lerchenberg mischte sich der Brügger Galerist im Backstage-Bereich nur zu gern unter die Söhne Mannheims, um auf seinen eigenen Auftritt zu warten.

Lüdenscheid/Mainz – Hochsommerliche Temperaturen über dem Lerchenberg und mittendrin ein ganzer Haufen sinnfreier Dinge – „Kennste das?“ lautet das Thema im jüngsten Fernsehgarten, verbunden mit einem Deutschlandquiz und viel Musik von Beatrice Egli über Giovanni Zarella bis hin zu Mannheims Söhnen. Der ZDF-Fernsehgarten ist eine der beliebtesten Unterhaltungssendungen des ZDF. Sonntags in den Sommermonaten wird die Sendung live aus dem Garten des ZDF-Sendezentrums in Mainz-Lerchenberg übertragen.



„Skurrile Alltagsgegenstände“, sagt Detlef Kümmel auf die Frage, wonach er seine Exponate für den Fernsehgarten aussuchen sollte, „Kurioses halt.“ Einige Alltagsgegenstände brachte er mit nach Mainz, andere wiederum stammten von den Zuschauern oder aus ZDF-Reihen.



Warum erfinden die nicht einfach mal eine Kaffeekanne, die nicht tropft?

Unter dem stahlblauen Himmel am Lerchenberg präsentierte der Brügger Experte schließlich eine Eule, die in früheren Jahren als Rauchverzehrer dienen sollte: „So etwas stand oft bei Oma im Regal. In der Theorie wird die verrauchte Luft unten angesaugt und vermischt mit Duftöl nach oben wieder abgegeben – aber im Grunde völlig sinnfrei.“ Moderatorin Andrea Kiewel staunte nicht schlecht – „Das ist abgefahren“. Mit dabei war auch der Partypilz aus rot-weißem Kunststoff aus den 50er-Jahren, der – bestückt mit jeder Menge Käsespießchen – der Hit jeder Party war und damit ein „Kennste das?“-Klassiker. Die handbetriebene Waschmaschine, eine Buchpresse und natürlich den weltberühmten Tropfenfänger am Ausguss der Porzellan-Kaffeekanne toppte dann nur noch die Ein-Mann-Kaffeemaschine für Auto – natürlich mit gravierter Tasse. Zum Sinn und Unsinn des Tropfenfängers kommentierte Kümmel: „Warum erfinden die nicht einfach mal eine Kaffeekanne, die nicht tropft?“

Über die sozialen Netzwerke, erzählt Detlef Kümmel, sei man seitens des ZDF über seine Beiträge über skurrile Alltagsgegenstände gekommen und habe in Brügge angefragt, ob er nicht mal in den Fernsehgarten kommen wolle.



Zu den „Kennste das?“-Exponaten gehörte auch diese handbetriebene Waschmaschine. © Jutta Rudewig

Wer sich übrigens am Donnerstagabend mit dem RTL(up)-Dauerbrenner „Die Versicherungsdetektive“ beschäftigte, staunte auch nicht schlecht: Schon vor gut 20 Jahren war die Meinung des Experten aus Brügge gefragt. Kümmel lacht: „Lange her, aber ich kannte Hermann Jung als Schadensregulierer schon länger. Irgendwann fragte er, ob man nicht mal eine Expertise für die Sendung vor der Kamera machen könnte.“ Das Ergebnis: Mehrfach stand das Fernsehteam in der Galerie in Brügge und drehte.



Apropos Dreharbeiten: Ab Oktober wird wieder „Bares für Rares“ gedreht. Und für die nächsten drei Jahre ist Detlef Kümmel mit dabei.