Mehr als 40 Mädchen und Jungen bei der Sternsinger-Vorbereitung

Lüdenscheid - Ein umfangreiches Programm hatte sich das Mitarbeiterteam der katholischen Gemeinde Maria Königin für die Kinder ausgedacht, die vom 5. bis zum 7. Januar als Sternsinger durch die Straßen ziehen werden.

Zum Vorbereitungstreffen konnten die ehrenamtlichen Gemeindemitarbeiter, die die Aktion Dreikönigssingen in die Hand genommen haben, mehr als 40 Mädchen und Jungen im Gemeindehaus auf dem Schättekopf begrüßen. Sie teilten alle für ihre Einsätze in Gruppen ein und informierten über das Dreikönigssingen.

Durch einen Film mit Kindermissionswerk-Reporter Willi Weitzel erfuhren die Lüdenscheider Kinder, dass das Leitwort der Aktion in diesem Jahr „Gemeinsam gegen Kinderarbeit – in Indien und weltweit!“ lautet. Sie sahen Aufnahmen von Zehnjährigen, die an sieben Tagen in der Woche jeweils zehn Stunden Teppiche knüpfen oder Schmuck anfertigen und durch ihre Arbeit dazu beitragen, dass ihre Familien über die Runden kommen.

Die kleinen Lüdenscheider wurden im Anschluss an den Film zu einer kreativen Aktion eingeladen. Sie konnten Freundschaftsbänder aus bunten Garnen anfertigen und anschließend Quizfragen zum Dreikönigssingen beantworten. Bei diesen war ihr Wissen über die Heiligen drei Könige gefragt.

Unter anderem galt es zu wissen, welche Gaben diese für das Jesuskind mitbrachten und für welchen guten Zweck sie sich selbst mit ihren Sammeldosen auf den Weg machen. Gemäß einer Vereinbarung mit dem Kindermissionswerk dürfen die Sternsinger von Maria Königin Spenden für das Gemeindeprojekt Honnali/Indien zusammentragen.

Durch ein Anspiel führte das Mitarbeiterteam die Kinder an ihre Aufgaben heran, zu denen auch das Erlernen von Liedern gehört. Ein spannender Augenblick war gekommen, als sich alle „orientalische“ Gewänder aus Samt und Brokat aussuchen, sich in mit goldenen Litzen und Borten verzierte Umhänge hüllen und schließlich noch die zu ihren Kostümen passenden Turbane aufprobieren durften. Zusätzlich wurden in der Dunkelheit blinkende Sterne und Beutel an alle verteilt, in denen sie Gaben wie Süßigkeiten, die sie bei ihren Einsätzen bekommen, nach Hause transportieren können.

Ein besonderes Ereignis steht den Sternsingern aus allen katholischen Gemeinden Lüdenscheids am Donnerstag, 4. Januar, bevor. Dann kommen sie um 10 Uhr zu einer von einem Projektchor mitgestalteten Sternsingermesse in der Kirche St. Joseph und Medardus zusammen. Anschließend werden sie von Bürgermeister Dieter Dzewas im Rathaus empfangen, der sie zum Dank für ihren Einsatz beim Dreikönigssingen zum Schlittschuhlaufen auf die Eisbahn einlädt.