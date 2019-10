Alle Ampeln auf Rot: Übung zur Unzeit - Verkehrschaos am Rathaustunnel

So kann man nur reden,wenn man kein Auto hat.Genau so ein Szenario MUSS trainiert werden..im dicksten Verkehr ein PKW Brand im Tunnel.Und ich bin mir sicher,die Schilder an jeder Ampel"Bei dauer rot,Motor aus stellen",wird kaum einer bedacht haben...geschweige,Platz für Rettungsfahrzeuge schaffen (im Volksmund Rettungsgasse genannt)

2018 gab es im Sommer mal 2 große Staus auf der A45,die reichten von Lüd-Nord richtung süden bis Lüd-Süd. Da bin ich als Radfahrer mal neugierigerweise zur Brunscheiderstrasse gefahren.

Und was sieht man:Keine Rettungsgasse...Mütter mit Babys auf dem Arm liefen durch die gegend etc.

Bei vielen scheint der Verstand auszusetzen,bei so simplen Dingen,wie Rettungsgasse etc. man liegt ja nicht selbst dort.