Tipps vom Lüdenscheider TÜV-Profi: Saugen, Putzen, Säubern - so machen sie ihr Auto fit für den Frühling 

Zu Beginn der neuen Jahreszeit bietet sich eine ausführliche Autowäsche an.

Mit dem Frühling erwacht die Natur zu neuem Leben und die Temperaturen steigen. Jetzt bietet es sich an, einen Frühjahrs-check durchzuführen, um das Fahrzeug auf die neue Jahreszeit vorzubereiten. Olav Roeske, Leiter der TÜV- Nord-Station an der Heerwiese, gibt Tipps, worauf dabei zu achten ist

Lüdenscheid – „Nach dem Winter steht traditionell der Frühjahrsputz an. Das gilt auch fürs Auto. Um Schmutz und Streusalz zu entfernen, ist eine gründliche Wagenwäsche ratsam. Das Salz greift Lack und Karosserie an, was wiederum zu Rost führen kann. Deshalb sollte man das Fahrzeug ganzheitlich und gründlich mit speziellen Pflegemitteln reinigen.“ Im Gegensatz zu herkömmlichen Hausmitteln hinterließen die keine Spuren und Schäden am Lack.



Tipps vom Lüdenscheider TÜV-Profi: Lieber streichen als scheuern

Auch die Kunststoff- und Gummidichtungen sollten hierbei nicht vergessen werden. Grundsätzlich gilt: Lieber vorsichtig drüber streichen als kräftig scheuern. „Beim Putzen wird man zudem häufig auf Kratzer aufmerksam. Sind sie nicht tiefer als der Klarlack, können sie mit einer Schleifpaste entfernt werden“, rät der Stationsleiter. Auch hierbei sei Vorsicht geboten, um nicht mehr von der Lack-Schutzschicht abzutragen als nötig. Stellt sich der gewünschte Glanz nicht ein, kann man auf eine Politur mit höherem Schleifmittelanteil zurückgreifen.



Nach der Reinigung schützen Lackpolitur und Versiegelung die Oberfläche und sorgen für Glanz. Laut Roeske ist es sinnvoll, schrittweise vorzugehen. „So beginnt man etwa bei einem Kotflügel, poliert ihn fertig aus und wechselt dann zum nächsten Abschnitt. Um auch im Frühjahr den Durchblick zu behalten, ist ein Austausch der Scheibenwischerblätter empfehlenswert, da die Gummilippen durch den Winter häufig porös und rissig werden. Ebenso sollten Autobesitzer die Scheiben gründlich von innen und außen mit dem Glasreiniger säubern.“



Im Rahmen des Frühjahrsputzes bietet es sich ebenfalls an, den gesamten Innenraum zu reinigen – von den Fußmatten über Cockpit, Lenkrad, Spiegel und Lüftungsgitter bis hin zum Autohimmel. Bei einem unangenehmen Geruch im Fahrzeug kann Kaffeepulver Abhilfe schaffen: Hierfür stellt man einen gefüllten Kaffeebehälter über Nacht in den Innenraum.



Tipps vom Lüdenscheider TÜV-Profi: Spezielle Mittel gegen üblichen Klimaanlagengeruch

Sollte die Klimaanlage Ausgangspunkt für den Geruch sein, gibt es spezielle Mittel dagegen. Besonders für Allergiker sei ein regelmäßiger Austausch der Pollen- oder Aktivkohlefilter der Anlage wichtig. Sie verhindern das Eindringen von Pollen ins Fahrzeug und halten den Großteil der Staubpartikel vom Innenraum fern. „Im Laufe des Winters setzen sich dort Staub, Ruß und Feuchtigkeit ab, die zur Vermehrung von Pilzen und Bakterien beitragen. Deshalb ist ein Wechsel der Innenraumfilter nach einem Jahr oder 15 000 Kilometern sinnvoll“, so der Stationseiter.



Zusätzlich empfehlen die Tüv-Experten die Säuberung der Radkästen sowie eine Unterbodenwäsche, um auch dort alle Rückstände zu entfernen. Außerdem bietet sich zu Saisonbeginn eine Motorwäsche an, wenn der Motorraum stark durch Öl, Dreck oder Streusalz verschmutzt ist. Dazu der TÜV-Experte: „Auch wenn man die Motorwäsche unter großer Vorsicht selbst durchführen kann, sollte das besser ein Profi in einer Werkstatt übernehmen.“



Tipps vom Lüdenscheider TÜV-Profi: Checkliste anlegen und abarbeiten

Im Rahmen eines Frühjahrschecks sind neben der Säuberung des Fahrzeugs noch weitere Dinge zu erledigen. Olav Roeske: „Zum einen steht der Reifenwechsel an, der so wichtig ist, weil die Winterreifen durch einen höheren Silica- oder Naturkautschukanteil bei steigenden Temperaturen nicht nur mehr Sprit verbrauchen, sondern auch längere Bremswege verursachen. In dem Zuge sollten die Reifen auch bezüglich Profiltiefe, Reifendruck sowie möglicher Beschädigungen überprüft werden.“



Zudem empfiehlt sich laut Tüv die Kontrolle der Füllstände. Das beinhaltet den Ölstand, die Kühl- und Bremsflüssigkeit sowie den Füllstand der Scheibenwaschanlage. Sie beeinflussen nicht nur die Verkehrssicherheit, sondern erhöhen auch die Langlebigkeit des Fahrzeugs und verringern die Wahrscheinlichkeit, während der Fahrt liegen zu bleiben.



Schlussendlich sollte auch ein Licht-Check durchgeführt werden, da eine einwandfrei funktionierende Beleuchtung zu jeder Jahreszeit wichtig ist. Auch hier findet sich bei Bedarf in einer Fachwerkstatt oder beim Tüv Nord Unterstützung.

„Wer alle Punkte der Liste abgehakt hat, kann einem entspannten Auto-Frühling entgegenblicken“, fasst Roeske zusammen.