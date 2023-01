Henna ist die türkische Version des Junggesellinnenabschied

Türkischer Wedding Planner: Özdem Eküt organisiert die großen Feiern

Von: Thilo Kortmann

Die Schützenhalle am Loh in Lüdenscheid ist beliebt bei türkischen Hochzeitspaaren. © Eküt Özdem

Der türkische Hochzeitsplaner von Lüdenscheid heißt Özi. Wie plant man so ein Event mit bis zu über 1000 Gästen?

Lüdenscheid - Özi lautet sein Spitzname. Und der hat nichts zu tun mit DJ Ötzi oder dem Steinzeit-Ötzi. In der Bergstadt steht Özi für türkische Hochzeiten, weil Özdem Eküt eben diese plant. Er ist ein Wedding Planner für die größeren Hochzeiten, wie sie in der türkischen Community meist obligatorisch sind. „Es sind viel mehr Menschen, noch mehr Emotionen und viel mehr Aufwand“, erklärt Özi. Und das fängt bereits beim Polterabend, der Henna, an.

Özi in seinem Küchenstudio an der Wiesenstraße 65 in Lüdenscheid. © Thilo Kortmann

„Die Henna ist die türkische Version des Polterabends. Allerdings feiert diesen nur die Braut“, erklärt der 40-Jährige. Es sei ein Junggesellinnenabend, der einen Tag vor der Feier stattfindet. Bei der Henna, so Eküt, nehme die Braut Abschied von ihrer Mutter. „Dabei wird der Braut, die auf einem Thron sitzt, Henna in die Handinnenfläche aufgetragen und ihre Schwiegermutter legt eine Goldmünze hinein“, erklärt der Hochzeitsplaner. Die Goldmünze soll der Braut symbolisieren, dass sie sehr kostbar sei, „du bist für uns goldwert.“ Das laut Volksglauben im Paradies wachsende Henna solle, erklärt Özi, dem Paar Glück in der Ehe bringen und vor „bösen Augen“ schützen.

Viele Emotionen

Ist der künftige Ehepartner denn komplett unerwünscht? „Nein, der Bräutigam schaut auf der Henna aber nur kurz vorbei, um der Braut seine Ehre zu erweisen und vom Glück was abzubekommen“, antwortet er und lächelt, während er in seinem neuen Küchenstudio Planwerk an der Wiesenstraße 65 steht. Dort verkauft der ehemalige Sonneborn- und XXXLutz-Mitarbeiter seit diesem Jahr Küchen, hauptsächlich an die Ehepaare, deren Hochzeiten er organisiert. Mit mehreren Mitarbeitern hat er sich selbstständig gemacht im früheren Opel-Verkaufshaus, „ich und meine Kollegen wollten wieder mehr Emotionen im Umgang mit den Menschen.“ Emotionen seien so wichtig, insbesondere auch bei den Hochzeiten.



Henna ist die türkische Version des Junggesellinnenabschied

Nach der hochemotionalen Henna gilt es die große Feier zu planen, die Trauung habe hingegen schon Wochen vorher stattgefunden, sagt Eküt. Die türkische Hochzeitsfeier dauere in der Regel von 17 bis 24 Uhr. Wobei um 15 Uhr die Braut mit einem großen Fest-Konvoi vom Bräutigam abgeholt werde. Vor ihrem Haus werde getrommelt und Klarinette gespielt. „Das Paar betritt erst gegen 18.30 Uhr den Festsaal.“ Dabei schreite es über einen roten Teppich und setze sich an einen festlich geschmückten, leicht erhöhten Tisch.



Rund 10 000 bis 15 000 Euro kostet eine Hochzeit

Die Anzahl der Gäste ist auch besonders: „In der Regel sind es zwischen 1000 und 1200 Menschen.“ Diese erstaunliche Zahl kommt zustande, weil auch entfernteste Verwandte und Freunde der Freunde kommen dürfen. Die Fußballmannschaft werde eingeladen, die Geschwister laden ein. Wie plant man dann die Teilnehmerzahl? „Man rechnet immer mit 20 Prozent mehr bei den Essen, Getränken und Sitzplätzen, das kommt immer gut hin“, sagt er. Alkohol werde größtenteils nicht ausgeschenkt, „auch weil man die Gemüter und Emotionen dadurch nicht noch weiter erhitzen möchte“, erklärt der Lüdenscheider. „Aber Gäste dürfen sich trotzdem Alkohol mitbringen und diesen irgendwo im oder außerhalb des Festsaals verstecken.“ 30 Prozent der Feiern fänden mit Alkoholausschank statt, 70 Prozent mit Cola, Fanta, Mineralwasser.



Auf einem festlich geschmückten Thron sitzt das Hochzeitspaar im Festsaal. © Özdem Eküt

Özis größte Hochzeit fand mit 1 800 Menschen in der Schützenhalle am Loh statt. Rund 25 000 Euro habe diese Feier gekostet. Bei solchen Größenordnungen gebe es nur portionierte Menüteller. Bei unter 300 Gästen könne auch ein Büfett angeboten werden, erklärt Özi. Während Corona kam das häufiger vor, auch jetzt noch, obwohl es keine Begrenzungen mehr gibt. „Die Menschen sind immer noch vorsichtig. Corona hat uns uns gezeigt, wie man Feiern auch klein feiern kann.“

Fast alle Gäste schenken Geld, damit die Eheleute die Feierlichkeiten bezahlen können.

Früher, „als noch nicht so viel möglich war wie jetzt“, habe es immer ein halbes Hähnchen mit eingelegten Pepperoni und Brot auf einem Plastikteller serviert gegeben. Der Grund: „Es gab einfach noch keine Cateringangebote für so viele Menschen.“ Deshalb hätten die Feiernden damals Hähnchengrillwagen bestellt. So oder so seien vor 20 Jahren die Festlichkeiten noch bescheidener gewesen, „es gab noch keine Moden wie roten Teppich oder eine Limousine auf einer türkischen Hochzeit.“



Schützenhalle beliebt

Tradition hingegen ist schon immer, dass gegen 22 Uhr die Geschenkübergabe stattfindet, „fast alle Gäste schenken Geld, damit die Eheleute die Feierlichkeiten bezahlen können.“ Rund 10 000 bis 15 000 Euro koste so eine Hochzeit mit rund 1000 Gästen, sagt der Hochzeitsplaner. „Ich komme bei den Planungen erst mit ins Boot, wenn der Saal gemietet wurde“, erklärt Özi. Beliebt seien die Schützenhalle oder der Festsaal Lüdenscheid. Dann helfe ich dabei, Musikbands zu finden. Zum Teil würden traditionelle Musiker extra aus der Türkei eingeflogen. Oder er kümmere sich auch darum, Caterer, Fotografen und ein Hochzeitsauto zu finden.

4000 Kontakte in die Szene

Das Gefährt des Brautpaars sei mit der Zeit immer wichtiger geworden, beliebt seien der AMG Mercedes, Audi A8 oder Range Rover. Genauso wichtig ist die Dekoration des Festsaals samt Effekten wie ein Feuerwerk. Bei der Deko werde sehr viel mit Stoffen wie Hussen, Bändern und Lichtern gearbeitet.

Ohne Alkohol finden die meisten türkischen Hochzeiten statt. Rund 70 Prozent. © Özdem Eküt

Durch seine mittlerweile fast 4000 Kontakte in die Szene, die er seit 2008 in seiner Zeit als türkischer Wedding Planner gewonnen hat, brauche er heute nicht mehr so lang für das Veranstalten so einer Riesenhochzeit. „Wegen meiner guten Verbindungen brauche ich heute nur noch eine Woche für die gesamten Planungen. Von der Auswahl der Musikband über die Deko bis hin zum Fotografen“, erklärt Wedding Planner Özi.