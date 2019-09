Tuberkulose-Fall im MK! Gesundheitsamt ermittelt an zwei Schulen

Wer hatte Kontakt zur infizierten Person?

Tuberkulose-Fall im MK: Ein Arzt deutet auf eine Röntgenaufnahme einer Lunge. (Symbolbild).

Lüdenscheid/Halver – In Lüdenscheid ist eine junge volljährige Person an offener Tuberkulose erkrankt. Sie wandte sich mit akuten Beschwerden an einen Arzt. Die Blutuntersuchung bestätigte wenig später, dass bei ihr die Krankheit ausgebrochen ist.