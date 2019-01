Truck mit Flammenoptik ist ein echter Hingucker - auch für die Polizei

Lüdenscheid - Optisch war das Gespann, das die Polizei aus dem Verkehr fischte, ein echter Hingucker. Der Truck fiel mit prächtiger Flammenoptik ins Auge, wäre da nur nicht der zweite Blick gewesen.

Wie die Polizei mitteilte, überprüfte der Verkehrsdienst der Polizei Lüdenscheid am Dienstag ein kurioses Gespann in der Noltestraße. Ein in Dortmund zugelassener LKW, mit angehängtem Transportanhänger, weckte die Neugier der Beamten, da der erste optische Eindruck nichts Gutes vermuten ließ.

Seilwinde in den Rahmen montiert

Der Anhänger wies umfangreiche Alterserscheinungen in Form von Rissen im tragenden Rahmen, einer nicht funktionierenden Bremse und einer ausgeschlagenen Anhängerkupplung auf, schreibt die Polizei. Zusätzlich war noch eine Seilwinde angebracht, für die der tragende Rahmen unzulässiger Weise durchbohrt und dadurch stark geschwächt worden war.

Verkehrsgefährdender Zustand

Bei der anschließenden Untersuchung durch einen Kfz-Sachverständigen kamen weitere erhebliche Mängel ans Tageslicht, so dass der verkehrsgefährdende Zustand amtlich bestätigt wurde.

Doch damit nicht genug: Neben der sofortigen Stilllegung des Anhängers und einer Anzeige, die dem Fahrer ein Bußgeld von 210 EUR beschert, war auch noch der LKW zu beanstanden.

Lkw wurde zum Pkw umgebaut

Diesen hatte der Besitzer zu einem Pkw umgebaut, indem er zusätzliche Sitze ein- und eine Laderaumabtrennung ausgebaut hatte. So ein Umbau muss amtlich abgenommen werden, da ein wesentlich höherer Steuersatz für einen Pkw fällig wird.

Diese Erhöhung wollte sich der Besitzer offensichtlich sparen. Hierfür wird er zusätzlich noch Post von der Finanzbehörde bekommen.

