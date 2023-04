Bauunternehmen aus MK: Ein neuer Firmensitz in Eigenregie

Von: Leon Malte Cilsik

Am Wasserturm in Brügge baut das Lüdenscheider Bauunternehmen TRS-Bau an einem neuen Firmenstandort. Seit 33 Jahren hat das Unternehmen seinen Sitz am Hagedornskamp. © Cornelius Popovici

Die Pläne von TRS-Bau in Brügge sind groß – wortwörtlich. Eine neue Lagerhalle und ein Bürogebäude sollen hier entstehen. Glücklicherweise kennt sich die Firma mit Neubauten aus.

Lüdenscheid (NRW) – Die Firma TRS-Bau blickt in Lüdenscheid auf eine inzwischen 33-jährige Tradition als Familienunternehmen zurück. Vor allem die vergangenen Jahre liefen in der Baubranche dabei überaus erfolgreich – sogar so erfolgreich, dass der Standort am Hagedornskamp langsam aber sicher zu klein wird. Daher arbeitet TRS-Bau derzeit an einem neuen Firmensitz in Brügge – eigenhändig, versteht sich.

„Inzwischen haben wir 28 Mitarbeiter, arbeiten auch im weiteren Umkreis wie beispielsweise Köln, Düsseldorf und Gelsenkirchen“, sagt Thomas Schmidt, der Inhaber von TRS-Bau. „Darum haben wir uns schon vor Corona entschieden, ein neues Objekt zu kaufen oder zu bauen.“

Auf Anfrage beim Wirtschaftsförderungsamt der Stadt bekam der Familienbetrieb ein 5500 Quadratmeter umfassendes Grundstück Am Wasserturm in Brügge angeboten.

„Das passte uns topografisch und logistisch gut – wir haben angenommen und Anfang diesen Jahres die Baugenehmigung bekommen“, sagt Schmidt. Und seitdem hat sich bereits einiges getan Am Wasserturm – immerhin muss die Arbeit am neuen Firmensitz noch irgendwie in das volle Auftragsbuch passen.

Die Grundzüge der später einmal 1000 Quadratmeter umfassenden Lagerhalle stehen bereits. © Cornelius Popovici

„Zum Glück kennen wir uns ja mit Neubauten aus“, sagt Schmidt scherzhaft. Denn die Pläne sind groß, wortwörtlich. Aktuell sind bereits die Grundzüge einer Lagerhalle zu sehen, die später einmal knapp 1000 Quadratmeter und ein integriertes Freilager umfassen soll. „In sechs bis acht Wochen wollen wir damit fertig sein“, verrät Schmidt.

Ein neuer Firmensitz in Eigenregie: Alle Möglichkeiten zum Wachsen

Doch damit nicht genug: Losgelöst von der Lagerhalle soll danach ein zweistöckiges Bürogebäude entstehen. „Auf 350 Quadratmetern sollen darin auch Sozial- und Aufenthaltsräume Platz finden“, erklärt der Bauunternehmer. Bis Ende dieses Jahres soll dann auch dieses Projekt fertig sein und das Unternehmen an seinen neuen Standort ziehen.

„In Brügge haben wir dann zukünftig alle Möglichkeiten, weiter zu wachsen“, sagt Schmidt, der auf eine lang währende Erfolgsgeschichte seines Familienunternehmens hofft. Schon vier seiner Söhne seien bereits heute in die Firma eingebunden.

Was indes aus dem alten Sitz von TRS-Bau am Hagedornskamp werden soll, sei noch unklar. „Vielleicht vermarkten wir den“, stellt Schmidt in den Raum, beispielsweise könne er sich betreutes Wohnen an diesem Standort gut vorstellen.

