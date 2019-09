Trotz täglicher Abfuhr: Immer Ärger an Wertstoffsammelstelle

Lüdenscheid - Am Wochenende wird offensichtlich ausgemistet. Immer wieder sind daher Sammelstellen montags hoffnungslos überfüllt.

Sie gehört zu den 20 meist frequentierten Wertstoff-Sammelstellen im Stadtgebiet, wird deshalb zwölf Mal in der Woche angefahren – und dennoch biete sich den Anliegern an der Germanenstraße jeden Montag das gleiche Bild: Die Sammelstelle ist überfüllt und verschmutzt, weiß SPD-Ratsfrau Verena Kasperek.

„Uns ist die Problematik durchaus bekannt, deshalb werden die Container ja auch zwei Mal am Tag geleert und die Sammelstelle gereinigt“, erläutert Frank Wiemer vom STL (Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid). „Aber sonntags fahren wir eben nicht – deshalb ist sie montags auch immer überfüllt.“

Die Möglichkeit, die Sammelstelle aufzulösen, sei aber auch keine Option: „Der Bedarf ist ja da – und man würde das Problem nur verlagern.“ Laut Wiemer sind 20 der etwa 100 Sammelstellen – vor allem im erweiterten Innenstadtbereich – so stark frequentiert, dass sie sechs Mal in der Woche in der Früh- und Spätschicht angesteuert werden müssen. Zum Vergleich: An anderen Stellen genügt die Leerung zwei Mal pro Woche.