Trotz Dachsanierung: Lüdenscheider Sporthalle immer noch undicht

Von: Thomas Machatzke

Die Übeltäterin: Übers Lüftungskellerdach tritt Wasser in die Halle Raithelplatz ein. Die Sanierung wird den Märkischen Kreis 210 000 Euro kosten. © Cornelius Popovici

Eine Dachsanierung sollte in der Sporthalle am Raithelplatz die Probleme mit Wasser in der Halle lösen. Doch die Halle ist weiterhin seit Januar und wohl noch bis zum Ende der Sommerferien gesperrt.

Lüdenscheid – Die Sporthalle am Raithelplatz steht im Wettkampfkalender nicht so sehr im wöchentlichen Fokus wie zum Beispiel die BGL-Sporthalle, in der Handball und Inline-Skaterhockey gespielt werden, oder die Halle am Stadtpark, in der die Basketballer zu Hause sind. Doch in der Raithelplatzhalle, die dem Märkischen Kreis gehört, herrscht im Normalfall trotzdem Dauerbetrieb: erst der Schul-, dann der Vereinssport. Aktuell aber geht nichts davon.

„Die Halle ist seit Januar 2023 gesperrt, aufgrund von Unfallgefahr durch immer größere Pfützen auf dem Hallenboden“, stellte Ursula Erkens, Pressereferentin des Kreises, auf Anfrage fest. Lediglich die Gymnastikhalle und – das mutet ein wenig kurios an – Teile der Geräteräume auf Ebene der Halle können aktuell für den Schul- und Vereinssport genutzt werden.



Die Raithelplatzhalle ist die Sporthalle der Beruflichen Schulen. Das Gertrud-Bäumer-Berufskolleg mit 1100 Schülern und das Berufskolleg für Technik mit 2400 Schülern sind keine kleinen Schulen. Der Schulsport dieser Schulen weicht seit Januar in Teilen in die städtische Halle der benachbarten Richard-Schirrmann-Realschule aus. Das geht leidlich. Gerade die Handballer der HSG Lüdenscheid, aber auch der DFB-Stützpunkt vom Nattenberg für sein Wintertraining vermissen die Sportstätte schmerzlich.



Der Märkische Kreis hatte gehofft, das Problem mit der Wasserbildung auf dem Hallenboden durch eine Dachsanierung in den Griff zu bekommen. „2022 wurde das Turnhallendach saniert, allerdings nicht ausschließlich wegen des Wassereintritts“, stellt Ursula Erkens fest, „die Hoffnung, den Wassereintritt damit auszuschalten, hat sich leider nicht erfüllt. Im Herbst/Winter wurde bei starken Niederschlägen wieder ein steigender Wassereintritt in die Halle festgestellt.“ Der Wassereintritt war so stark, dass man im Januar die Reißleine zog und die Halle für den Sportbetrieb sperrte.



Doch woher kommt das Wasser, wenn das Dach nun saniert ist? „Bei der Ursachenforschung des erneuten Wassereintritts wurde Folgendes festgestellt: Das Wasser unterläuft die neue Dachhaut vom benachbarten Lüftungskellerdach, das nicht saniert ist“, erklärt Erkens, „das Lüftungskellerdach wird nun umfangreich saniert und abgedichtet. Aufgrund der Erdmassen am Hang und der Treppen auf dem Lüftungskellerdach ist die Maßnahme sehr aufwendig.“



Nach vorbereitenden Maßnahmen im Februar und März seien im März und Anfang April Bäume gefällt und die Erde komplett abgetragen worden. Im April haben die ersten Abdichtungsmaßnahmen begonnen. „Die Sanierungsarbeiten am Lüftungskellerdach laufen auf hohen Touren. Ziel ist es, die Abdichtungsarbeiten in den Sommerferien zu beenden und die Halle nach den Sommerferien wieder freizugeben“, stellt Erkens fest. Und wenn es im Schuljahr 23/24 und der Sportsaison 23/24 auch am Raithelplatz wieder Sport unterm Hallendach geben wird, wird die Maßnahme der erforderlichen Sanierungsarbeiten, die dafür nötig gewesen sein wird, 210.000 Euro gekostet haben.