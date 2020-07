Trotz Corona-Abstandsregeln: Schlägerei unter Kneipen-Besuchern im MK

Die Polizei in Lüdenscheid ermittelt wegen Körperverletzung gegen Unbekannt.

Lüdenscheid - Die Abstandsregeln als Schutz vor der Corona-Pandemie gelten insbesondere auch in Kneipen. Das hielt Kneipenbesucher in Lüdenscheid nicht davon ab, aufeinander loszugehen.

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Dienstagabend in einer Gaststätte an der Karlstraße zu einem verbalen Streit zwischen mehreren Personen. Es ging um private Angelegenheiten, die lautstark ausgetauscht wurden. Gegen 20.35 Uhr entschlossen sich die Streithähne, die Auseinandersetzung "draußen" auszutragen.

Der Streit verlagerte sich auf die Straße. Dort wurde ein 37-jähriger Lüdenscheider geschlagen und verletzt. Die Begleiterin des Opfers aus Meinerzhagen (40) ging dazwischen und wurde zu Boden gestoßen und ebenfalls leicht verletzt.

Die Täter - eine Gruppe von fünf bis sechs Personen - flüchteten. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Die Geschädigten beschrieben die unbekannten Täter wie folgt: Männlich, fünf bis sechs Personen, dunkle Haare. Ein Mann habe einen stämmigem Körperbau gehabt, trug Jeanshose und einen schwarzer Pullover.

Hinweise erbittet die Polizei in Lüdenscheid unter Tel. 02351/90990.