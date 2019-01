Trotz Brexit-Chaos: Lüdenscheider Reisebusse steuern England an

Lüdenscheid – Ein Busunternehmen aus dem Sauerland bietet laut dem WDR erstmals keine Reisen mehr nach England an. Die heimischen Unternehmen sehen das Brexit-Chaos dagegen gelassener.

Die ungewissen Folgen des Brexits, insbesondere hinsichtlich der Gefahr eines chaotischen Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union (wir berichteten), waren für ein Busunternehmen aus dem Sauerland Grund genug, vorerst keine Reisen mehr dorthin anzubieten. Erwartet werden unter anderem Lastwagenkolonnen an den Grenzen und damit verbunden enorme Wartezeiten.

Lüdenscheider Reisebusunternehmen sehen dahingehend aber bislang kein Problem: „Wir fahren weiterhin nach Großbritannien, eine Absage wegen des Brexits ist Blödsinn und wirkt eher wie eine Ausrede“, sagt Elisabeth Wietis, Inhaberin des gleichnamigen Reiseservices in Lüdenscheid. „Wir haben viele Anmeldungen und es gibt auch keine Hindernisse.“

Reisen könnte sogar günstiger werden

Für die Reisen des Busunternehmens seien die bisherigen Entwicklungen „ganz unwesentlich“. Verunsichert werde am Ende nur der Kunde. „Niemand von uns weiß, was der Brexit bedeuten wird. Vielleicht wird es mehr Kontrollen geben, was auch jetzt schon der Fall ist, vielleicht wird die Reise in Zukunft sogar günstiger. Für uns stellt das auf jeden Fall vorerst kein Problem dar.“

Ähnlich sieht das auch Disponent Florian Mielke von Kattwinkel Reisen: „Wir bieten die Reisen nach England weiterhin an, und sind auch seitens der Kunden bisher von keinen Stornierungen betroffen“, sagt er. Bis noch nichts entschieden sei, werde auch nichts dahingehend gemacht: „Alles bleibt, wie geplant.“