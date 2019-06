Tropische Temperaturen im Märkischen Kreis! Diese Schulen geben HITZEFREI

Märkischer Kreis - Aufgrund der erwarteten heißen Temperaturen in dieser Woche reagieren die ersten Schulen in Lüdenscheid und im MK: Sie geben ab Dienstag hitzefrei. Welche Schulen betroffen sind und was Schüler und Eltern beachten müssen.Text wird laufend aktualisiert.

In Lüdenscheid werden am morgigen Dienstag die bislang höchsten Temperaturen des Jahres erwartet. Am Nachmittag kann es bis zu 33 Grad Celsius warm werden. Schon am Mittag könnte die 30-Grad-Marke geknackt werden.

So wird das Wetter in Lüdenscheid

Die Schulleitungen entscheiden selbstständig über hitzefrei. Die ersten Lüdenscheider Schulen reagierten am Montag auf die angekündigte Hitzewelle und gaben ab Dienstag hitzefrei. Komplett frei haben die Schüler aber nicht - der Schulschluss lediglich vorverlegt. Eine Übersicht:

Theodor-Heuss-Realschule: Am Dienstag ist Sportfest bis 12 Uhr. Anstrengende Disziplinen wie der 800 und der 1000-Meter-Lauf werden gestrichen. Mittwoch, Donnerstag und Freitag endet der Unterricht nach der 4. Stunde um 11.20 Uhr.

Pestalozzi-Grundschule: Schon fest steht, dass am Dienstag und Mittwoch nach der 4. Stunde (11.35 Uhr) hitzefrei ist. Sollte es weiterhin heiß bleiben, könnte die Regelung auf Donnerstag und Freitag ausgeweitet werden. Eine Entscheidung darüber ist aber noch nicht getroffen.

Freie Christliche Grundschule: Die Schüler haben am Dienstag und Mittwoch nach der 4. Stunde hitzefrei.

Freie Christliche Realschule: Um 11.20 Uhr endet der Unterricht am Dienstag und Mittwoch für die Realschüler. Danach wird über eine mögliche Verlängerung bis Freitag entschieden.

Bergstadt-Gymnasium: Die Schüler haben am Mittwoch frei - allerdings nicht wegen der Hitze, sondern wegen eines bereits länger feststehenden "Pädagogischen Tags" für das Kollegium. Hitzefrei am BGL gibt es frühestens nach der sechsten Stunde und in der Regel nur für die Sekundarstufe 1. Eine Entscheidung darüber ist noch nicht gefallen. Am morgigen Dienstag findet der Unterricht regulär statt.

Tinsberger Schule: Die ganze Woche über gibt es an der Tinsbergerschule hitzefrei. Am Dienstag, Mittwoch und Freitag endet der Unterricht um 11.30 Uhr. Am Donnerstag finden die Bundesjugendspiele statt. An diesem Tag endet die Schule bereits um 10.15 Uhr.

Grundschule Parkstraße: Die ganze Woche über endet der Unterricht nach der 4. Stunde (11.45 Uhr). Die Lehrkräfte werden dann im Betreuungsbereich eingesetzt.

Grundschule Bierbaum: Hitzefrei gibt es am Dienstag und Mittwoch nach der 4. Stunde (11.30 Uhr.

Hauptschule Stadtpark: Die Hauptschule Stadtpark hat bereits für den heutigen Montag eine Hitzefrei-Regelung getroffen. Der Unterricht endet hier für alle nach der 6. Stunde (13.15 Uhr). Der Nachmittagsunterricht fällt aus. Zudem hat die Schulleitung den Unterricht auf die sogenannte Kurzstunde umgestellt. Das bedeutet: Der Unterricht dauert nur 30 statt 45 Minuten. Die Pausen sind entsprechend länger. Die Regelung gilt auch für Dienstag und Mittwoch.

Adolf-Reichwein-Gesamtschule: Am heutigen Montag ist für alle Schüler nach der 6. Stunde hitzefrei. Die Temperaturen stiegen in den Klassenräumen auf über 30 Grad Celsius. Auch für morgen gibt es schon eine Regelung: Dann ist für alle Schüler um 11.40 Uhr frei. Die MVG wurde über den frühen Schulschluss informiert. Die Eltern werden gebeten, ihren Kindern ausreichend Getränke mitzugeben. Wie es an den darauffolgenden Tagen weitergeht, wird Tag für Tag entschieden.

Otfried-Preußler-Grundschule: Die Schulleitung hat die Eltern per Brief über die Hitzefrei-Regelung in dieser Woche informiert. Demnach ist am Dienstag, am Donnerstag und am Freitag nach der 4. Stunde hitzefrei (Unterrichtsende 11.25 Uhr). Am Mittwoch fahren alle Schüler zur Freilichtbühne Freudenberg. "Wir hoffen, dass wir nicht dahinschmelzen", heißt es aus der Schule.

Halver

Regenbogenschule (beide Standorte): Von Dienstag bis Donnerstag, 25. bis 27. Juni, endet der Unterricht nach der vierten Stunde, also um 11.30 Uhr. Am Freitag soll bislang wie geplant das Spiel- und Sportfest der Standorte Oberbrügge und Pestalozziweg stattfinden.

Humboldtschule: Bis einschließlich Mittwoch, 26. Juni, fällt der Nachmittagsunterricht aus. Der Unterricht endet also nach der sechsten Stunde um 13.10 Uhr.

Anne-Frank-Gymnasium: Auch am AFG endet der Unterricht bis einschließlich Mittwoch für die Sekundarstufe I nach der sechsten Stunde (13.15 Uhr). Bei extremen Wetterlage sei auch ein Schulschluss nach der vierten Stunde möglich. Die Oberstufenschüler haben von der Hitzewelle nichts: Sie müssen laut Gesetz auch bei höheren Temperaturen unterrichtet werden. Dazu wolle man bei Bedarf aber in kühlere Räume umziehen, heißt es vonseiten der Schule.

Realschule: Hier gilt das Gleiche wie für die Humboldtschule. Bis einschließlich Mittwoch, 26. Juni, fällt der Nachmittagsunterricht aus. Der Unterricht endet also nach der sechsten Stunde um 13.10 Uhr.

Eugen-Schmalenbach-Berufskolleg: Da es hier keine Schüler der Sekundarstufe I gibt, gilt das Gleiche wie am AFG - Oberstufenschüler müssen auch bei höheren Temperaturen am Unterricht teilnehmen.

Schalksmühle

Primusschule: Da der Unterricht montags und dienstags ohnehin nach der vierten Stunde endet, muss man hier nicht spontan reagieren. Für Mittwoch und Donnerstag kündigt die Schule aber einen verkürzten Unterricht an. Wichtig dabei: Die Betreuung der Kinder des Offenen Ganztags (Stufe 1) sowie der Stufe 2 (bis 6. Klasse) ist dennoch gewährleistet. Eltern, die ihre Kinder aus der Betreuung dann aber früher abholen möchten, können dies aber tun.

Grundschule Spormecke: Hitzfrei gibt es im Schalksmühler Höhengebiet nicht. Das sei aufgrund der zahlreichen OGS-Schüler, die dann einen Betreuungsanspruch hätten, personell nahezu unmöglich, erklärte Schulleiter Ralf Gensmann. Stattdessen sei es ohne Weiteres für jede Lehrkraft möglich, den Unterricht (im Schatten) unter freiem Himmel zu verbringen oder auch im Wald, um der Hitze im Klassenraum auszuweichen.

Kierspe

Pestalozzi- und Schanhollenschule: „Wir versuchen es zu vermeiden“, sagt Thomas Block, Leiter der Verbundschule Pestalozzi und Schanhollen, auf die Frage, ob es Hitzefrei geben wird. Denn oft würde es dann für die Schüler Probleme mit der Heimfahrt geben. Zudem gibt es die OGS-Schüler, die ja in der Schule bleiben. Die Eltern hätten aber einen Brief erhalten, in dem darauf hingewiesen wird, dass sie ihren Kindern Getränke mitgeben, sie einzucremen und auch für Kopfbedeckungen sorgen. Nur im Extremfall würde es Hitzefrei geben – dann könnten die Kinder nach der vierten Stunde (11.30 Uhr) nach Hause.

Bismark- und Servatiusschule: Ähnlich wird dies auch in der Verbundschule Bismarck und Servatius gesehen. Dort gehen heute „Vorwarnbriefe“ an die Eltern raus, erklärt Schulleiterin Stefanie Fischer. Dabei geht es dann auch darum, ob die Kinder nach Hause oder zu einer anderen Adresse gehen können, wenn nach der vierten Stunde der Unterricht ausfällt. In dieser Woche ist das für die Bismarckschüler kein Thema, denn im Rahmen der Projektwoche endet der Unterricht um 11.30 Uhr. Es betrifft also vorerst nur die Servatiusschule. Sollte es in der kommenden so heiß bleiben, wird man sich natürlich auch an der Bismarckschule überlegen, den Kindern Hitzefrei zu geben.

Gesamtschule: In der Gesamtschule wird diese Möglichkeit bereits auf der Homepage angekündigt: „Bitte stellen Sie sich darauf ein, dass wir an den heißen Tagen Hitzefrei geben werden, wenn die Temperaturen in den Klassenräumen so hoch ansteigen, dass ein zielgerichtetes Unterrichten und Lernen nicht mehr möglich ist, und wir nicht mehr über genügend Ausweichräume verfügen.“ Die Temperaturen werden täglich gemessen, bevor entschieden wird. Die Kinder der fünften und sechsten Jahrgänge, die zu Hause nicht versorgt werden können, können gerne bis 14.50 Uhr in der Schule bleiben und werden beaufsichtigt. Dies sollte der Schulsekretärin Karin Fetting, Tel. 0 23 59/66 12 07 mitgeteilt werden. Zudem würden Schüler, die noch mündliche Prüfungen in den Fremdsprachen haben, in der Schule bleiben – in kühlen Räumen und mit Betreuung. Sportfeste, so ist weiter zu lesen, würden vorerst mit Bedacht durchgeführt und unter Umständen verkürzt oder ausgesetzt. Natürlich gibt es ebenfalls den Hinweis, die Kinder daran zu erinnern, ausreichend zu trinken – in der Gesamtschule stehen dafür die (kosenlosen) Wasserautomaten bereit.

Meinerzhagen

Grundschulen Wahr, Kohlberg und Ebbeschule:

Die Schulleiterinnen Christiane Wagner, Sibylle Eich und Ingrid Deppe haben beschlossen, die Grundschulen in dieser Woche von Dienstag bis einschließlich Freitag wegen Hitzefrei zu schließen. Die Betreuung der Kinder, die auf dieses Angebot angewiesen sind, sei allerdings sichergestellt, fügt Wagner hinzu. Der Kids-Klubs werde jeweils von 11.15 bis 13 Uhr angeboten, die OGS sei von 11.15 bis 16 Uhr besetzt. Generell sei abgefragt worden, welche Kinder ein Betreuungsproblem hätten. Wagner weiter: „Die Lehrkräfte sind im Rahmen ihrer Dienstpflicht bis zum regulären Schulschluss anwesend. Die Zeit wird genutzt, um den Unterricht vorzubereiten oder um die OGS zu unterstützen. Die Lehrkräfte helfen mit, die Betreuung sicherzustellen.“

Evangelisches Gymnasium: Auch am EGM hat sich die Schulleitung dazu entschlossen, Hitzefrei zu „verhängen“. Sven Dombrowski: „Das wird bei uns am Dienstag und Mittwoch so sein. Dann ist jeweils nach der vierten Stunde Schluss. Das Mensaessen wird allerdings ganz normal angeboten. Und für eine Betreuung ist bis 15 Uhr gesorgt.“ Außerdem, so Dombrowski weiter, würden die Abitur-Prüfungen am Mittwoch, Donnerstag und Freitag „ganz normal durchgeführt“. Zurzeit sei die Oberstufe allerdings ohnehin nicht anwesend aufgrund der Praktika. „Was Donnerstag und Freitag passiert, da warten wir jetzt erst einmal ab. Es soll ja wieder kühler werden“, sagt der Schulleiter.

Sekundarschule: An der Sekundarschule am Rothenstein gibt es ebenfalls Hitzefrei. Rektorin Christiane Dickhut: „Am Dienstag haben wir ohnehin einen relativ kurzen Tag, dann ist nach der sechsten Stunde Schluss. Das ist auch für den Mittwoch geplant, An diesem Tag gibt es auch kein Mittagessen, der eigentlich reguläre Nachmittagsunterricht fällt aus.“ Am Donnerstag soll es wieder Unterricht nach Plan geben, am Freitag ist dann wieder früher Schluss. „An diesem Tag haben wir unsere Entlassfeier, die wohl nach der vierten Stunde endete“, erläutert Dickhut.

Wird fortgesetzt...