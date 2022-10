Gerade in diesen Zeiten: „Trödelmärkte sind super“

Volles (Trödel)Haus am Loh: Die Stände waren dicht umlagert. © Laura Hahn

Stöbern, trödeln und verhandeln hieß es am Sonntag in der Historischen Schützenhalle. Der nach eigenen Angaben größte Indoor-Flohmarkt im Sauerland „Kind & Krempel“ lockte vor allem Familien nach Lüdenscheid. Mit 120 Händler-Ständen war die Halle ausgebucht und durch die vielen interessierten Besucher sehr gut gefüllt. Über Klamotten, Spielzeug bis hin zu Fahrrädern und Möbeln: Es war fast alles zu finden, was der Nachwuchs so braucht.

Lüdenscheid–Ob für die werdende Mutter die ersten Babysachen oder für den Großvater ein Geschenk für seinen Enkel – fündig wurden die meisten Besucher. Andere nutzten den Flohmarkt als Anlass für einen Familienausflug. Die zwei Freundinnen Yvonne Kania und Ariane Lauster waren mit ihren Kleinkindern extra aus Dortmund und Hagen angereist, „und das trotz Brücke“, lachten sie.

Von Laura Hahn

Die beiden besuchen regelmäßig verschiedene Flohmärkte, was besonders für Kinder optimal sei. „Es ist eh alles so teuer geworden und die Kinder wachsen so schnell, da sind Trödelmärkte einfach super“, erklärte Yvonne Kania. „Und in dem Alter braucht man eh alles dreimal – für den Kindergarten, für zuhause und für die Waschmaschine“, fügte Ariane Lauster hinzu.

Die Frauen starteten ihre Suche mit Konzept. „Wir wollen hauptsächlich Klamotten für das nächste halbe Jahr kaufen, und wenn wir die haben, dann suchen wir die Sachen für die weiteren Monate“. Dazu gesellten sich noch ein paar Spielzeuge, die die Mütter in einen Buggy packten, der bereits mittags von einem erfolgreichen Bummel zeugte. Auch einige Kinder hatten sich neu mit Spielzeug eingedeckt. So zeigte die kleine Tochter einer Lüdenscheiderin stolz ihre ergatterte Prinzessinnenkrone und ein rosafarbenes Plüschpferd.

Nicht alle sind alte Hasen in Sachen Flohmarkt. Mehrere Händler hatten zum ersten Mal einen Stand in der Schützenhalle. So auch Sarah Tiedge-Aydin, die Kleidungsstücke ihrer Kinder verkaufte. „Ich denke es hat sich gelohnt. Hier war wirklich schon viel los“, freute sie sich. Auch Daniela und Jacqueline Hütting machten ihre ersten Erfahrungen als Händlerinnen. Das Mutter-Tochter-Duo präsentierte überwiegend Anziehsachen und Spielzeug in Pink. „Wir verkaufen die Sachen meiner Tochter. Das habe ich vorher aber noch nie gemacht, nur mal online“, berichtete Jacqueline Hütting.

Stöbern, trödeln, verhandeln: Die Besucher kamen zum Teil von weit her. © Laura Hahn

Neben Händlern und Besuchern waren zwei Lüdenscheider Vereine dabei. Der Verein Tages- und Pflegeeltern stellte ein Glücksrad für die Kinder auf, an dem sie Kleinigkeiten wie Knete oder Sticker gewinnen konnten. Auch die Freiwillige Feuerwehr hielt Aktionen für die Kleinsten bereit. Vor dem Eingang der Halle glänzte das nagelneue Feuerwehrauto, das die Kinder auch von innen betrachten durften. Zudem gab es unter anderem Wasserspiele, Malen und Basteln sowie Kinderschminken. „Wir wollen eine Feuerwehr zum Anfassen sein, für die Bevölkerung da sein und Eltern und Kinder im Rahmen unserer Möglichkeit aufklären“, sagte Maik Möritz von der Freiwilligen Feuerwehr.

Nichts sei schöner als die leuchtenden Kinderaugen, die sich über die Aktionen auf dem Flohmarkt freuten. Insgesamt war der Andrang auf die Schützenhalle groß, so dass der Veranstalter Frank Laudien von Prints-Events überlegt, kommendes Jahr nicht nur einen Markt im Herbst, sondern auch einen im Frühjahr anzubieten.