Schließung der Trödelhalle: Neuanfang im April

Von: Fabian Paffendorf

Seit Ende Dezember hängt an der Tür der Trödelhalle an der Werdohler Landstraße 285 ein Schild, das auf die dauerhafte Schließung des Geschäfts hinweist. Weitergehen wird es mit dem Trödelhandel von Sükran Sever aber trotzdem demnächst. Allerdings in anderer Form, wie sie auf LN-Anfrage erklärt. Denn: „Trödel war schon immer mein Hobby, daher mache ich natürlich weiter“, sagt Sever.

Lüdenscheid - Aber nicht mehr in den alten Räumen. Grund für die Schließung der Halle im Augustenthal sei der Verkauf des Hauses an einen neuen Eigentümer. „Das Haus selbst gehörte meiner Familie vorher, daher war im unteren Bereich ja auch der Platz für so viel Trödel vorhanden“, sagt Sever. Im vergangenen Jahr sei man aber umgezogen, habe die Immobilie veräußert. An einen neuen Eigentümer, der nun einen Umbau des Hauses anstrebt.

Der könne aber erst dann starten, wenn die zahlreichen schönen Dinge aus Haushaltsauflösungen, die noch in der Halle eingelagert sind, neue Besitzer gefunden haben. „Aus diesem Grund werden wir demnächst noch einen Tag öffnen, um die Sachen zu verschenken“, sagt Sükran Sever. Wann genau, das sei noch unklar. Fest steht bereits, dass ihre Ausstellungsräume in der Grabenstraße 10 demnächst als neuer Laden genutzt werden sollen. Ab April soll es an diesem Standort weitergehen. „Es bleibt dann dabei wie gehabt: Die Hälfte aller Einnahmen geht als Spende an das SOS Kinderdorf“, so Sever.