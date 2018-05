Ein Trip ins Weltall im SOS-Kinderdorf Sauerland

Rund ums Thema Weltall dreht sich am 9. Juni alles beim Tag der offenen Tür im SOS-Kinderdorf. Alle Interessierten sind zu dem abwechslungsreichen Programm eingeladen.

Lüdenscheid - Nicht nur Alexander Gerst bereitet sich derzeit auf seine nächste Reise zur Internationalen Raumstation vor – auch die kleinen und großen Bewohner des SOS-Kinderdorfs Sauerland planen einen Trip ins Weltall.

Unter dem Motto „Völlig losgelöst von der Erde in Richtung Galaxy“ laden sie alle Interessierten für Samstag, 9. Juni, zu einem Tag der offenen Tür ein.

Zwischen 11 und 17 Uhr halten die Beteiligten ein abwechslungsreiches Programm in der Einrichtung an der Claudiusstraße bereit – und jeder ist eingeladen vorbeizukommen und an den verschiedenen Stationen mitzumachen.

Um fit fürs All zu sein, gilt es für die kleinen Astronauten zunächst, im Bewegungsparcours zu trainieren. Beim Weltraum-Quiz gibt es dagegen zunächst einen Film zu sehen, bevor das Wissen rund ums Weltall abgefragt wird. Im „schwarzen Loch“ (Ruheraum) können sich die großen und kleinen Besucher anschließend entspannen. Und wer mag, kann anschließend noch ein bisschen Weltraumschleim anrühren oder ein T-Shirt mit Planeten bemalen, das natürlich auch mit nach Hause genommen werden darf.

Wer sich über die Arbeit im SOS-Kinderdorf informieren möchte, dem steht wieder ein Besucherhaus zur Verfügen, in dem sich interessierte Gäste einen Eindruck davon verschaffen können, wie die Kinder im Kinderdorf leben.

Und wer zwischendurch eine kleine Stärkung braucht, auf den warten an der „Erdstation“ unter anderem Gegrilltes und Salattaschen, Fruchtraketen, Kuchen und Waffeln sowie Smoothies und Wackelpudding. J kes

Die Organisatoren bitten darum, aufgrund der begrenzten Parkmöglichkeiten auch die Plätze an der Fontanestraße zu nutzen.