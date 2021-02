Tatverdächtige bei „Pinkelpause“ im MK geschnappt - Polizeihund holt Mann aus dem Gebüsch

Zugriff am Autohaus

Bei einer angeblichen Pinkelpause sind drei mutmaßliche Diebe an einem Mercedes-Autohaus im Märkischen Kreis festgenommen worden. Ein Polizeihund stellte die Bande.

Lüdenscheid - Den Polizisten erklärten sie, gerade mal eben „nur für eine Pinkelpause“ angehalten zu haben. Doch die Ermittlungen am Mercedes-Autohaus Im Olpendahl am Montagabend förderten eine ganz andere Geschichte zutage.

Am Ende des Einsatzes in Lüdenscheid landeten die zwei Männer aus Düsseldorf, 32 und 33 Jahre alt, und ihre 25-jährige Freundin aus Grevenbroich in der Gewahrsamszelle der Wache an der Bahnhofstraße.

Der Wachdienst hatte die Verdächtigen gegen 21.45 Uhr am Mercedes-Autohaus zwischen den ausgestellten Fahrzeugen entdeckt – und alarmierte die Polizei. Die Einsatzkräfte umstellten das Gelände und suchten mit Hilfe eines Diensthundes nach den Gestalten.

Die junge Frau aus Grevenbroich und der 33-jähriger Düsseldorfer blieben beim Anblick der Hündin vorsichtshalber an ihrem Auto stehen. Der dritte Verdächtige versteckte sich in einem nahen Gebüsch.

Im Polizeibericht heißt es: „Lange hockte er nicht dort. Die Diensthündin hatte die besseren Argumente. Der 32-jährige Düsseldorfer krabbelte wieder heraus und stellte sich.“

In einer ersten Aussage gab das Trio an, auf einer Spazierfahrt gewesen zu sein und nur kurz angehalten zu haben. Dann sei plötzlich die Polizei gekommen.

Doch die Beamten stellten fest, dass an mehreren Fahrzeugen des Autohauses die Radmuttern gelöst worden waren. Der 32-Jährige hatte sogar noch mehrere Radmuttern dabei. Die Polizeihündin erschnüffelte in einem Gebüsch weitere Beweismittel.

In ihrem Auto hatten die drei Tatverdächtigen außerdem diverses Werkzeug. Das Auto wurde sichergestellt und das Trio vorläufig festgenommen. Die Verdächtigen wurden am Dienstagmittag wieder entlassen.

Die Ermittlungen wegen eines möglichen Bandendiebstahls laufen.