Trinker-Treff Bank-Vorraum: Wie sich die Sparkasse dagegen wehrt

Lüdenscheid - In der kalten Jahreszeit ist es ein besonderes Problem: Eine Gruppe Obdachloser nutzte den Vorraum der Sparkassenfiliale am Rathausplatz wiederholt als Übernachtungsstätte - und hinterließ regelmäßig Müll und Urinpfützen. Das soll sich ändern.

Ende Dezember fing es an, und schließlich traute sich die Putzfrau morgens kaum noch in die Geschäftsstelle der Sparkasse am Rathausplatz. Denn regelmäßig missbrauchte ein Trupp von vier, fünf Obdachlosen den warmen Raum als Übernachtungsstätte.

Doch nicht nur das: Sie hinterließen regelmäßig zerbrochene Flaschen, Müll und Urinpfützen. Manches Mal, erzählt Geschäftsstellen-Leiterin Monika Preuß, habe sie die ungebetenen Gäste gegen 7.30 Uhr „aus dem Tiefschlaf auf der Heizung geweckt“.

Auf den Hilferuf vom Rathausplatz habe der Vorstand sofort reagiert, so Sparkassenpressesprecher Thomas Meermann. Inzwischen habe man die Situation – dank Wachdienst und Türschließung um 22 Uhr – wieder im Griff. „Aktuell ist es super“, bestätigt Monika Preuß: „Wir haben überhaupt keine Probleme.“ Wohl auch, weil’s wärmer werde.

Man sei im Zwiespalt, sagen beide. Im Grunde gebe es nichts dagegen einzuwenden, wenn sich Menschen im Winter „mal eine halbe Stunde“ in der Geschäftsstelle aufwärmten. Doch gerade dieser Trupp habe Kunden angepöbelt, habe sie am Geldautomaten bedrängt. Nach jedem Platzverweis durch die Polizei seien sie wiedergekommen und hätten sich abends dann mitunter zur Übernachtung häuslich eingerichtet. „Ich bin seit 30 Jahren in der Geschäftsstelle“, sagt Monika Preuß. „Aber so extrem habe ich es noch nie erlebt.“

Das bezieht sie durchaus auch auf die allgemeinen Umgangsformen. „Die Schimpfwörter müssten überpiept werden“, sagt sie entsetzt. Bekommt sie es mit, wenn jemand ihrem Team gegenüber ausfallend wird, holt die resolute Bankerin ihn zum Vier-Augen-Gespräch. „Die meisten gehen dann doch ‘raus und entschuldigen sich“, hat sie festgestellt.

Gleichgültigkeit, Aggressivität, mutwillige Zerstörung und Verschmutzung – gerade die Filiale am Rathausplatz war schon öfter Ziel von Vandalen: „Eine Zeit lang kam es knüppeldick“, sagt Thomas Meermann und kommt zu dem Schluss: „Es findet, glaube ich, eine gesellschaftliche Verrohung statt.“ Manchmal seien die Beleidigungen für die Kollegen nur schwer zu ertragen. Darauf stellen sich offensichtlich immer mehr Geschäftsleute ein – und buchen Wachschutz-Hilfe für den Alltag.

Doch natürlich lässt es Monika Preuß auch nicht los, dass Menschen ohne Obdach sich in kalten Nächten lieber in Schmutzfangmatten hüllen und auf der Heizung im Vorraum übernachten, als Hilfe in Anspruch zu nehmen. „Ach, es ist so menschenunwürdig“, sagt sie leise. Und: „Man ist so hilflos.“ Doch offensichtlich sei die Klientel auch nicht bereit, angebotene Hilfen zu nutzen. Früher, als die Stadtstreife noch regelmäßig unterwegs gewesen sei, die ihre Pappenheimer kannte, da sei manches einfacher gewesen. Heute spreche die Polizei zwar Platzverweise aus, das halte aber nicht lange vor. Was bleibt, sei die Feststellung, dass sich manche nicht helfen lassen wollten.