200 Besucher beim Brügger Neujahrsempfang

Treue zum Stadtteil

+ © Schmidt Setzten die musikalischen Akzente beim Brügger Neujahrsempfang: die Sangesgemeinschaften Union Oberrahmede und Philomele Brügge. © Schmidt

Brügge - Viele Aktivitäten der Vergangenheit haben es gezeigt: Im Brügge ist man fokussiert auf Zusammenhalt und bürgerschaftliches Engagement. Da passte am Sonntag der Neujahrsempfang in dem Stadtteil ins Bild, spiegelte er doch genau diesen Gemeinsinn an der Volme wider. Mit rund 200 Besuchern – darunter etliche Lokalpolitiker – präsentierte sich die Brügger Vereinshalle gut gefüllt.