Treppe soll mit einfachen Mitteln für Kinderwagen und Fahrrad passierbar werden

Von: Jan Schmitz

Teilen

Die Treppenanlage zwischen Birkenweg und Parkstraße soll umgestaltet werden – mit Keilstufen. © Popovici

Die Treppe zwischen Birkenweg und Parkstraße ist eine wichtige Verbindung aus dem Stadtteil Pööpelsheim zur Parkstraße, um zum Beispiel die dortige Schule, Kindertagesstätte, Integrationszentrum oder aber die nächste Bushaltestelle zu erreichen. Das Problem: Die Treppe ist alles andere als barrierefrei.

Lüdenscheid – Mit Kinderwagen, Rollstuhl oder Fahrrad ist die Abkürzung passé. Das wollte die SPD-Fraktion mit einem Antrag im Oktober ändern und forderte, die Treppenanlage entsprechend um- oder neuzubauen. Am Ende feiert sie einen Teilerfolg.

Zur Sitzung des Bau- und Verkehrsausschuss am Mittwoch legte die Stadtverwaltung das Ergebnis ihrer Prüfung vor und kommt – grob zusammengefasst – zu dem Schluss, dass für eine barrierefreie Ertüchtigung die Kosten und der Eingriff in die Vegetation und Topografie nicht verhältnismäßig seien. Um den Höhenunterschied von fast 16 Metern zu überwinden, bräuchte es demnach insgesamt 240 Meter lange serpentinenförmige Rampen im Hang. Diese Idee wurde daher schnell verworfen. Stattdessen erarbeitete der Stadtreinigungs- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL) eine Vorzugsvariante, die sich an der bestehenden Wegetrasse orientiert. Dabei würde im Bereich zwischen Birkenweg und Buschloher Straße (Abschnitt 1) neben die Treppenstufen und Podeste eine stufenlose Rampenkonstruktion mit einer Breite von 1,50 Meter gebaut, auf der bei einer Gefälle-Neigung von 22 Prozent Kinderwagen oder Fahrrad geschoben werden können. Im zweiten Abschnitt zwischen Buschloher Straße und Parkstraße ist es noch steiler. Daher sollen hier neben die Treppe sogenannte Keilstufen eingebaut werden. Kostenpunkt für beide Maßnahmen: 245 000 Euro, die vollständig aus der Stadtkasse finanziert werden müssten, da diese Maßnahme nicht förderfähig wäre.

Die Stadt rät auch von dieser Vorzugsvariante ab und schlägt stattdessen eine Kompromissvariante vor. Nun soll der erste Abschnitt zwischen Birkenweg und Buschloher Straße um Keilstufen ergänzt werden, die das Schieben von Fahrrädern und Kinderwagen zumindest in diesem Teilabschnitt ermöglichen und so die „Verbindung zwischen den beiden Stadtteilen Pöppelsheim und Stüttinghausen verbessert“. Der Einbau der Keilstufen kostet lediglich 20 000 Euro und könnte noch in diesem Jahr erfolgen, heißt es aus der Verwaltung. Die Ausschussmitglieder folgten dem Vorschlag und empfahlen den Kompromiss einstimmig zur Entscheidung an den Stadtrat.