Treffpunkt Kalve: Belebung des ehemaligen Jugendzentrums

Streetworker Mario Stenmans und Doreen Zborowski, Fachdienstleiterin Kinder- und Jugendförderung, freuen sich über das Engagement und die Arbeit, die die Jugendlichen in den ehemaligen Jugendtreff an der Kalve stecken.

Lüdenscheid - In den Räumen des ehemaligen Jugendtreffs an der Kalve hat sich einiges bewegt: Ab sofort sind sie wieder tageweise für Jugendliche geöffnet.

Jugendliche, Aktive des Familienzentrums „effzett“, Ehrenamtliche des TV Leifringhausen und Mitarbeiter des Fachdienstes Kinder- und Jugendförderung haben die Räume des ehemaligen Treff an der Kalver Straße im Rahmen der 75-Jubiläumsstunden-Aktion entrümpelt und umgestaltet – nun sollen sie auch wieder belebt werden.

„Die Jugendlichen haben es sich hier schon gemütlich gemacht“, sagte Doreen Zborowski, Fachdienstleiterin Kinder- und Jugendförderung. Tatkräftig habe die Gruppe die Räume entrümpelt, sauber gemacht, Schränke gestrichen und „alles verschönert“.

+ Der Treff wurde nach den Wünschen und Vorstellungen der Jugendlichen gestaltet. © Mester Ein Kicker, ein Billardtisch, eine Playstation und ein Fernseher gehören nun zum Inventar. „Das ist hauptsächlich nach der Vorstellung der Jugendlichen entstanden“, erklärte die Fachdienstleiterin.

Zur Erinnerung: Bereits im März waren Jugendliche an die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses herangetreten. Sie wünschten sich eine Reaktivierung des Jugendtreffs, der seit etwa zwei Jahren geschlossen ist. Schnell machte Matthias Reuver, Fachbereichsleiter Jugend, Bildung und Sport, damals deutlich: „In irgendeiner Form soll dieser Treff für die Jugendlichen wieder nutzbar gemacht werden.“ Allerdings mit einem neuen Konzept, das alte habe schlichtweg nicht funktioniert.

„Wir sind jetzt in einer Erprobungsphase“, sagte Doreen Zborowski, die die Pläne auch den Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses am Dienstagnachmittag vorstellte.

Die Jugendlichen gestalten ihr Angebot

Unter der Federführung von Streetworker Mario Stenmans öffnet der Treff seit Mitte Juni etwa einmal die Woche. „Die Termine legen die Jugendlichen in Absprache mit mir fest“, erklärte er. In den nächsten Monaten will Stenmans mit den Jugendlichen vor Ort herausfinden, was das optimale Konzept für den Standort sein kann.

„Die ersten Ideen wollen wir vielleicht im Herbst im Jugendhilfeausschuss vorstellen“, sagte Zborowski. Bis dahin gestalten die Jugendlichen ihr Programm gemeinsam mit dem Streetworker. „Sie beteiligen sich an den Angeboten und kümmern sich auch darum, sie bei anderen Jugendlichen bekannt zu machen“, sagte Stenmans. Immerhin sei es frei zugänglich. „Wir freuen uns über das große Engagement “, betonte Zborowski. „Und wir werden sehen, ob das Angebot beständig ist.“