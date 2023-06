Traum erfüllt: Dieser Lüdenscheider erhält Gastauftritt bei „Sturm der Liebe“

Von: Thilo Kortmann

Rafael Reuter (links) mit Arne Löber im Garten des Stadtmuseums in Lüdenscheid. Dort arbeitet Reuter am Nachmittag. Arne Löber lebt in Köln und besucht noch regelmäßig seine Heimatstadt Lüdenscheid. © Kortmann

Rafael Reuter kommt der Erfüllung seines Traumes immer näher: gemeinsam mit Arne Löber vor der Kamera bei „Sturm der Liebe“ zu stehen. Jetzt war Rafael Reuter schon ganz nah dran: Der Lüdenscheider wurde für einen kurzen Gastauftritt bei „Sturm der Liebe“ eingeladen.

Lüdenscheid – Reuter ist riesiger Fan der Soap und auch großer Arne-Löber-Fan. Fast kam es zu einem gemeinsamen Auftritt. Aber eben nur fast.

Nach unserem Artikel über Reuters Auftritt als Junge mit der Schubkarre in dem bekannten deutschen Kinofilm „Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war“ forcierte der Lüdenscheider Arne Löber, der die Rolle des Florian Vogt in „Sturm der Liebe“ spielt, Reuters Teilnahme an den Dreharbeiten in München. Die beiden kennen sich bereits aus dem Café „Der Kleine Prinz“ in der Altstadt. Zudem stehe man über Face-Time oft in Kontakt, wenn Löber in Köln ist. Zuletzt haben sie so kommuniziert, als sie beide im Fitness-Studio waren. „Wir hatten schon vor einiger Zeit über eine mögliche Teilnahme von Rafael bei ‘Sturm der Liebe’ gesprochen“, erzählt Arne Löber beim Interview im Garten der Städtischen Galerie. Dort arbeitet Rafael Reuter am Nachmittag im Museumscafé, vormittags bedient er im Kleinen Prinz.

Durch den Zeitungsartikel sei das dann konkreter geworden, so Löber. Es sei dann alles schnell gegangen und nur kurze Zeit später sei Rafael schon nach München in die Bavaria Film Studios eingeladen worden. Zusammen mit seinem Vater und seiner Schwester machte sich der Lüdenscheider auf den Weg in die Hauptstadt Bayerns. Einen Tag lang durfte er bei dem TV-Dauerbrenner reinschnuppern und auch selber mitwirken: als Gast des Schlosshotels, der an der Rezeption mit Koffer eincheckt. Auf Begeisterung stieß bei Rafael der Tag mit dem Team von ‘Sturm der Liebe’. „Die waren so nett alle. Ich möchte sie nach Lüdenscheid in den Prinzen einladen“, sagt Reuter, der sichtlich Gefallen am Filmengagement gefunden hat.

Arne Löber war am Tag der Dreharbeiten nicht in München zugegen, der 30-Jährige lebt jetzt in Köln und hat seine Rolle als Florian Vogt mit der 17. Staffel beendet, 2022 und 2023 hatte er im Nachhinein noch zwei Gastauftritte. Seine Serienrolle Florian Vogt, hauptberuflich Förster, ist mit seiner Freundin Maja nach Kalifornien ausgewandert, sein und Löbers Abschied aus der Serie, in der er von 2020 bis 2021 ein Jahr lang mitgespielt hat. „Aber das heißt ja nichts. Florian Vogt kann ja auch wieder nach Hause kommen“, sagt er und lächelt. Serien-Comebacks kennt man ja genügend, zum Beispiel auch aus der Lindenstraße.

Dass es jetzt doch nicht ganz gereicht hat zu einem gemeinsamen Auftritt der beiden Lüdenscheider vor der Kamera, sei aber nur aufgeschoben. „Der Rafael hat jetzt schon Filmerfahrung und wenn es eine Rolle zu besetzen gibt, zu der er passt, dann melde ich mich bei ihm“, so Löber, der regelmäßig seine Familie und Freunde in der Bergstadt besucht. Auch bei der Altstadt-Bühne ist der Schauspieler ab und zu aktiv. „Ich bin sehr gerne in Lüdenscheid und ich finde es toll, dass hier bei Bürgern wie Rafael so eine Begeisterung für Serien wie ‘Sturm der Liebe’ herrscht.“ Dass Rafael nicht der Einzige sei, das merke Löber, wenn der durch die Stadt laufe, „dann wird man schon erkannt und angesprochen. Mit so einer Soap fiebern viele Menschen Jahrzehnte lang mit und der Ausstrahlungszeitpunkt ist für viele ein fester Bestandteil im Tagesablauf. Das war für mich eine unglaubliche Erfahrung. Ich durfte eine Hauptrolle spielen und ein Jahr lang wurde von Montag bis Freitag jeden Tag gedreht.“ Er etabliere sich gerade im TV-Business, und die nächste Rolle steht auch schon an: „Es wird wieder eine Serie sein, mehr darf ich noch nicht verraten.“

Bei den Dreharbeiten im Schlosshotel in den Bavaria Film Studios. Reuter durfte einen Tag lang mitspielen. © Privat

Tipps für Reuter hatte Löber auch noch, um weiter im Bereich des Film- und Fernsehens Fuß zu fassen: „Sammel alles an Arbeitsproben, was du hast. Deine Bewerbungsvideos, Ausschnitte aus den Filmen, Serien und auch Zeitungsartikel. Leg dir eine Mappe mit den Nachweisen an“, so Löber. Auf die Frage, ob nicht Kontakte das Wichtigste im Filmgeschäft sind, sagt der Schauspieler: „Auf jeden Fall. Hinzu kommt aber noch der Wille, sich von ganz unten nach oben zu arbeiten.“ Dafür brauche es Disziplin, Durchhaltevermögen und man müsse viel investieren. Auch er, der zuvor Sportjournalismus in Köln studierte, habe im TV-Business begonnen. Die Kölner Studenten-WG, in der er gewohnt habe, war Teilnehmer bei „Hot oder Schrott – Die Allestester“. Gut erinnere er sich noch an eine Statistenrolle in einem Film mit bekannten Hollywoodgrößen wie Ben Kingsley und Anthony Hopkins. „Ich habe damals einfach alles angenommen und gemacht, um Erfahrungen zu sammeln.“ Dann sei es langsam immer mehr geworden, er habe in Fernsehfilmen, am Theater und in Kurzspielfilmen mitgespielt.

Nach dem Bachelor entschied sich Löber für einen Wechsel in die Film- und Fernsehbranche und begann, Schauspiel zu studieren an der Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg. 2020 schloss er diese Ausbildung ab. Über Kontakte wurde er dann für eine Hauptrolle für ‘Sturm der Liebe’ gecastet. Und für Amazon Prime hat er vor zwei Jahren die Mockumentary „Der Eismann“ abgedreht.

Ob es für Rafael Reuter und Arne Löber jetzt noch zu einem gemeinsamen Auftritt bei Sturm der Liebe klappt ist sehr fraglich, weil Löber ja ausgeschieden ist. Aber Rafael Reuter bleibt hartnäckig, denn die ersten Schritte sind im Filmgeschäft gemacht. Und die nächste Serie steht ja für Löber an. Dann könnte sich Reuters Traum endlich zu 100 Prozent erfüllen.

Die Ausstrahlung der Sturm-der-Liebe-Folge mit Rafael Reuter als Gast im Schlosshotel ist für September geplant. Ein genauer Zeitpunkt steht bis jetzt noch nicht fest.