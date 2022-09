Trauer um die Queen auch in Lüdenscheid

Von: Susanne Kornau

Teilen

Großbritannien trauert um seine Königin und die Welt trauert mit. (Archivfoto von 2017) © Starface/Imago

Man muss kein Royalist sein, um Trauer zu empfinden: Der Tod von Queen Elisabeth II. berührt die Menschen weltweit.

Lüdenscheid - „Es geht ja wirklich eine Epoche zu Ende“, sagt Jens Holzrichter und verweist auf die Zeitgeschichte, die sie miterlebt und mitgestaltet habe – angefangen von den Erlebnissen im 2. Weltkrieg bis zum Brexit. „Sie war immer eine, die sich stark für die europäische Einigung eingesetzt hat.“ Sagt's und erinnert sich an die Brexit-Thronrede, die sie in stahlblauem Kleid mit gelben Blümchen am Hut gehalten habe. Für eine Queen sei das schon ein politisches Statement gewesen. „Sie sah aus wie die Europaflagge“, erinnert sich der Lüdenscheider Vorsitzende der Brighouse-Gesellschaft, und es schwingt Respekt mit.

„Ich glaube, es war ein enormer Schock, auch wenn es absehbar war“, sagt Holzrichter. Immerhin sei sie 96 gewesen und ihr Tod nicht, wie bei Diana, plötzlich und unerwartet gekommen. Trotzdem sei es natürlich bitter: „Die Queen war diejenige, die eine ganze Nation zusammengehalten hat.“ Es könne sein, vermutet er, dass ihr Tod nun den schottischen Unabhängigkeitswünschen Auftrieb gebe. Auf jeden Fall sei es eine Zäsur: „Charles wird schon ganz andere Akzente setzen.“



Beherrschendes Thema

Der Tod der Queen ist für Holzrichter ein beherrschendes Thema am Freitag. Er beginnt den Tag mit dem Studium der Zeitung „The Guardian“, vertieft sich in die Themen, die die Briten jetzt umtreiben – vom künftigen Bildnis auf den Geldnoten über das Verhalten der Commonwealth-Staaten bis hin zum Umschreiben der Nationalhymne.



Mittags dann holt er am Flughafen Düsseldorf Besuch aus England ab: Neil Penketh und Stuart Black, zwei Urgesteine der Partnerschaftsbeziehung, reisen zum Stadtfest an. Sie haben ein volles Programm, kommen mit Vertretern anderer Partnerstädte zusammen. Gemeinsam eröffnet man am Freitag die Ausstellung zur deutsch-französischen Freundschaft, trifft sich abends zum Essen, bevor es dann am Samstag weiter zur Stadtfesteröffnung geht. Das beherrschende Thema wird immer dabei sein an diesem Wochenende – auch wenn die beiden Briten selbst eigentlich gar nicht viel dazu sagen möchten.



England-Fan Jens Holzrichter erinnert sich immerhin, dass es durchaus einmal einen Queen-Kontakt zur Brighouse-Gesellschaft gegeben habe: Bei einem ihrer Deutschland-Besuche habe ein Empfang im Landtag in Düsseldorf angestanden. Eine Einladung dazu hatte die Botschaft auch nach Lüdenscheid geschickt – in Anerkennung der sehr frühen Kontaktpflege zwischen Deutschen und Engländern, die bereits 1950 begann und Anfang der 60er–Jahre durch eine Städtepartnerschaft offiziell gefestigt wurde. „Da ist dann unsere inzwischen verstorbene Geschäftsführerin Renate Müller hingefahren“, erinnert sich Holzrichter, „und hat der Queen die Hand geschüttelt.“