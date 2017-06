Scargot beeindruckt mit besonderer Präsenz

Lüdenscheid - Fans der harten musikalischen Gangart waren in der Alten Druckerei an der richtigen Adresse. Bereits zum zweiten Mal organisierte die Trash-Metal-Band Pherese dort die Lüdenscheider Metalparty, die zahlreiche Fans von Death- und Trash-Metal auch von außerhalb in die Bergstadt lockte.

Neben den Gastgebern standen an diesem Abend noch drei weitere Bands auf der Bühne, wobei die angekündigte Formation Niflhel nicht kommen konnte. Noch am Veranstaltungstag, konnte man eine Ersatzformation zu einem Auftritt überreden, die Lüdenscheider Combo Circlesquaretriangle. Die Formation gab den Opener mit vier eigenen Songs, die in Kürze auch als EP erscheinen sollen. Ama, Roman, Adam und Lennard überzeugten die zahlreichen Gäste mit ihren harten Tracks und waren für den Job als Einheizer deshalb bestens geeignet.

Sinful Earth aus Bochum bot im Anschluss hörenswerten Melodic-Trash-Metal, der dramatisch, kraftvoll und wuchtig in die Gehörgänge drang. Die insgesamt sieben Songs, die die Musiker um Shouter Moritz boten, präsentierten sich oft ausladend mit episch anmutenden Keyboard-Parts, aber auch wüst hingeknüppelten Passagen, die zum ausgelassenen Headbangen einluden.

Den spektakulärsten Act stellte die Formation Scargot dar, deren Musiker nicht nur eine besondere Bühnenpräsenz entfalteten, sondern auch in technischer Hinsicht ein besonders gelungenes Set zu bieten hatten. Entsprechend sorgfältig und intensiv widmeten sich die Musiker deshalb auch dem Soundcheck, bevor es mit dem gut einstündigen Konzert losging. Die in Essen beheimateten Band, deren Frontmann Chin nach eigenen Angaben einen Teil seiner Kindheit in Freudenberg im Sauerland verbracht hat, merkte man an, dass sie echte Ambitionen haben, in ihrem Genre im Musikbusiness auf hohem Niveau durchzustarten. Als Abschluss standen die Musiker von Pherese auf der Bühne. Die Band um Frontmann Markus Leers alias Meg Griffin spielt ehrlichen Death-Trashmetal, der aus Gesangsparts mit wuchtigen Growls und Screams, hämmernden Riffs und donnerndem Doublebase besteht.