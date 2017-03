Transport-Panne: Gefangenen in JVA vergessen - Prozess platzt

Lüdenscheid - Es ist wieder mal ein Versuch. Irgendwie muss dieses alte Verfahren doch zu Ende gebracht werden. Es geht um gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr. Drei Strafrichtertermine scheiterten. Ein Termin vor dem Schöffengericht platzte, weil der Mann nicht zum Prozess erschien. Darauf erließ der Richter einen Haftbefehl und setzte einen neuen Termin an. Wieder vergeblich.

Der Angeklagte ist zwar in Haft, aber diesmal geht der Transport vom Gefängnis zum Gericht schief. Drei Richter, ein Staatsanwalt und der Bonner Verteidiger Jürgen D. Schüttler schauen ratlos drein. Telefonische Recherchen und der Versuch, den Gefangenen noch schnell bringen zu lassen, führen zu nichts. Schüttler sagt: „Diesmal kann er nix dafür, dass er nicht hier ist.“

Der Angeklagte (32) hatte sich im Juli 2014 eine spektakuläre Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert – und dabei laut Staatsanwalt versucht, einen Streifenwagen zu rammen. Darauf steht laut Strafgesetzbuch eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren.

Nach dem Haftbefehl bezog er eine Zelle im Gefängnis von Siegburg. Beim Verschub, wie die Gefangenentransporte genannt werden, ging offenbar einiges schief. Zwar brachte ihn ein Bus per Einzelkabine am Donnerstag vergangener Woche in die Justizvollzugsanstalt (JVA) Köln. Zwar sollte er von dort aus rechtzeitig nach Hagen verlegt werden, damit der morgendliche Weg zum Amtsgericht am Dukatenweg nicht so weit ist. Aber als am Morgen alle Juristen im Saal 125 versammelt sind, stellt sich heraus: Der Angeklagte ist noch in Köln. Das Transportersuchen, teilt eine Dame aus Köln telefonisch mit, „ist bei uns nicht angekommen“.

Die Gründe für diese Panne bleiben im Dunkeln. Der Vorsitzende des Schöffengerichts, Amtsrichter Jürgen Leichter, blickt frustriert auf den Kalender und sagt: „Vielleicht liegt’s in Köln ja auch am Karneval.“ Da hätten Gefangene im Zweifel ja „gute Karten“.

Verteidiger Schüttler kennt den Angeklagten seit Jahren. Er berichtet über eine Knast-Panne, die noch weiter zurückliegt. Damals hatte sich der heute 32-Jährige nach einem Haftbefehl selbst gestellt. „Da steht der mit seinen Sachen vor dem Tor und will rein. Aber die sagen ihm ‘Uns liegt kein Aufnahmeersuchen vor’.“ Erst sein Anruf bei der Richterin, die ihn verurteilt hat, sorgt zwei Stunden später dafür, dass eine Polizeistreife vorbeikommt und den gebürtigen Kirgisen einsammelt.

Das Verfahren gegen den Vorbestraften dauert also an. Neuer Termin von Amts wegen.