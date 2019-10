Unglück in Lüdenscheid: Mann (22) schwebt in Lebensgefahr

Altenaer wurde von reanimiert

Lüdenscheid – Der 22-Jährige aus Altena, der am Freitag bei einem Arbeitsunfall auf dem Märkenstück unter Stahlmatten begraben wurde, schwebt weiter in Lebensgefahr. Das teilte Polizeisprecher Christof Hüls am Dienstag auf Anfrage mit.