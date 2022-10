Trafostation illegal beschildert: Enervie geht gegen Parkvision vor

Von: Fabian Paffendorf

Für die Beschilderung der Trafostation lag keine Genehmigung vor. © Cedric Nougrigat

Die Enervie-Unternehmensgruppe, zu der auch mehrheitlich die Lüdenscheider Stadtwerke gehören, will juristisch gegen den Parkraumüberwacher Parkvision vorgehen. Das kündigte Enervie-Unternehmenssprecher Andreas Köster nun auf Anfrage unserer Redaktion an.

Lüdenscheid – Grund dafür, dass jetzt die Rechtsabteilung des Energiezulieferers sich der Causa Parkvision annehmen werde, sei ein widerrechtlicher Eingriff am Eigentum der Enervie Vernetzt GmbH. Konkret geht es darum, dass die Maintaler Firma Parkvision, als sie die Parkraumüberwachung am Mix Markt an der Schützenstraße 4a im August aufgenommen hatte, willkürlich Beschilderungen auf dem Gelände vorgenommen hatte. Die Mitarbeiter des umstrittenen Parkraumüberwachers hatten im Zuge dessen auch eines ihrer Schilder an einer Trafostation angebracht, die Eigentum der Enervie vernetzt GmbH ist.

„Ein Antrag auf eine Genehmigung dafür liegt unserem Unternehmen nicht vor. Die Trafostation ist also widerrechtlich beschildert worden“, sagt Andreas Köster. Für gewöhnlich habe für so etwas ein Antrag zur Genehmigung gestellt werden müssen. „Im Regelfall ist es aber so, dass nur in sehr seltenen und speziellen Ausnahmefällen eine Genehmigung erteilt wird“, erklärt Andreas Köster. Selbst wenn ein Antrag für eine Beschilderung seitens Parkvision eingereicht worden wäre, hätte aus Sicht von Köster darauf kein positiver Bescheid erfolgen können.



Trafohäuschen soll auf eventuelle Schäden überprüft werden

„Das Schild muss da runter. Und deshalb wird unsere Rechtsabteilung der Firma jetzt einen Brief zukommen lassen und darin nachdrücklich eine sofortige Entfernung des Schildes fordern“, fügt der Unternehmenssprecher hinzu. Möglich sei auch, dass folgend eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gegen Parkvision erstattet werden könnte. „Das kommt natürlich darauf an, welche Schäden durch die Befestigung des Schildes entstanden sind. Bröckelt nun an einzelnen Stellen der Putz, weil die Fassade angebohrt wurde, dann wäre das ein Grund für weitere Schritte“, erklärt der Enervie-Sprecher. Zum jetzigen Zeitpunkt könne man aber noch nichts darüber sagen, denn nach der Entfernung des Schildes müsse das Trafohäuschen auf eventuelle Schäden hin überprüft werden.



Es ist nicht das erste Schild von Parkvision, das deren Mitarbeiter angebracht hatten, ohne zuvor eine entsprechende Genehmigung dafür eingeholt zu haben. Zuvor hatte auch schon der Eigentümer des Hauses Schlachthausstraße 3 erwirkt, dass die unerlaubte Beschilderung wieder entfernt werden musste.