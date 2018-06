Sommerfest wird zu großer Familienfeier

Essen gab’s reichlich – ob vom Grill wie im Bild, an der langen Salatbar oder der Kuchentheke in der Cafeteria.

Lüdenscheid Gemeinsam mit der großen Schulfamilie – Verwandten, Bekannten, Ehemaligen und künftigen Fünftklässlern – feierte das Bergstadt-Gymnasium (BGL) am Freitag ein buntes, fröhliches Sommerfest. Zum 17. Mal verwandelte sich die Schule in ein riesiges Festgelände.

Auf dem Schulhof, in der Pausenhalle, im Oberstufenatrium, in der Cafeteria und auf dem Volleyballfeld feierten rund 1000 Besucher ein kurzweiliges, unterhaltsames Fest mit viel Musik, reichlich Information, gutem Essen sowie Spiel und Spaß.

Ein dickes Dankeschön von Schulleiter Dieter Utsch und Hauptorganisator Dr. Dietmar Simon (stellvertretender Schulleiter) ging an die vielen Helfer aus Reihen der Eltern- und Schülerschaft, „die die Veranstaltung über Monate hinweg vorbereitet haben.“ Für die vielfältigen Salat- und Kuchenspenden der Eltern fand darüber hinaus Bettina Leonidas als Schulpflegschaftsvorsitzende lobende Worte. Erfolgreich rührte Schulsprecherin Maike Kuhnert für die SV-Aktivitäten die Werbetrommel.

Mit eingängigen Anfängerstücken und anspruchsvollen Weisen machten die Musikklassen Werbung für die musikalische Arbeit an der Schule. Fünft-, Sechst- und Siebtklässler gaben mit ihren Darbietungen eine heitere Marschrichtung vor. Die „rÖhrenwerke“ gaben am Rande des Volleyballspiels Lehrer gegen Schüler Kostproben ihres Könnens. Auf die Disco, die die Nachtschwärmer bis in den späten Abend auf den Beinen hielt, stimmten im Vorfeld das „Mountain Pop Projekt“ und die Lehrerband „Glutamat“ – bestens aufgelegt wie gewohnt – ein.

Kinder, Jugendliche und Erwachsene kamen beim Sommerfest auf ihre Kosten. Heiß begehrt bei den Jüngeren waren die Bewegungsspiele des Feuerroten Spielmobils, das mit Stelzen, Einrädern, Riesenseifenblasen, Balancierband und vielem mehr vor Ort war. Gleichermaßen dicht umringt waren der Schminkstand und das Menschenkicker-Feld, das – passend zur Fußball-Weltmeisterschaft – spannendes Fußballerleben bot.

Auch die EFI-Klassen der Jahrgangsstufen 6 und 7, die sich mit „Freestyle Physik“ vorstellten, nahmen bei ihrer Präsentation auf König Fußball Bezug. Mit selbst entworfenen Vorrichtungen, die in der Lage waren, einen Tennisball über eine Abwehrmauer hinweg ins Tor zu schießen, traten die jungen Wissenschaftler gegeneinander an. Als Siegespreis gab es einen Pokal.

Mit Hundertwasser-Häusern, Bewegungscollagen, expressiven Selbstporträts, räumlichen Zeichnungen und mehr gewährten die Kunstkurse Einblick in ihre Arbeit. Die Pflege der Blumenbeete ging in neue Hände. Eine Fotowand wies auf die Arbeit der vom BGL unterstützten Atefa-Mädchenschule in Estalef (Afghanistan) hin. Dass das Wetter mitspielte und der Schule bei ihrem Fest in die Karten spielte, bedarf keiner besonderen Erwähnung.