Traditionskonzert der Lebenshilfe

Lüdenscheid - Erstmals begrüßte der Aufsichtsratsvorsitzende der Lebenshilfe Lüdenscheid, Dr. Wolfgang Schröder, die Gäste des Konzertes zugunsten der Stiftung Lebenshilfe Lüdenscheid am Sonntag im Theatersaal des Kulturhauses. Zum 37. Mal fand die Veranstaltung vor gut besuchtem Haus statt, wobei vorangegangenen Konzerte traditionell in der Schützenhalle durchgeführt wurden.

„Als das erste Konzert zugunsten der Lebenshilfe 1980 stattfand, gab es viele Einrichtungen in Lüdenscheid einschließlich der Stadtbücherei, der Museen und des Kulturhauses noch nicht“, erinnerte sich Dr. Wolfgang Schröder: „Aber die Lebenshilfe, die gab es damals bereits.“

Was den Ablauf des Musikprogramms angehe, wolle man an Bewährtem und Schönem auch im Kulturhaus festhalten: „Wir wissen die Treue der Ensembles, aber auch das Engagement der neuen Künstler heute auf der Bühne sehr zu schätzen.“ Unter der souveränen und professionellen Moderation von Michael Blaschzyk, einem Mitarbeiter der Lebenshilfe, eröffneten das Jugendsinfonieorchester der Musikschule Lüdenscheid sowie das Lüdenscheider Kammerorchester wie in vielen Jahren zuvor mit einem gemeinsamen Auftritt das Konzert.

"Babier aus Sevilla" und "Schindlers Liste"

Unter der Leitung von Karin Zabel begeisterten die Musiker mit der prägnanten Ouvertüre von Puccinis „Barbier von Sevilla“, bevor im Rahmen des bewegenden musikalischen Themas aus Steven Spielbergs Meisterwerk „Schindlers Liste“ Violin-Solistin Adrianna Hudalla mit einem exzellenten, gefühlvoll und präzise gespielten Solo glänzte.

Eine bezaubernde Vorstellung lieferten die Sänger des Lüdenscheider Kinderchores (Leitung: Aleksandra Miladinovic-Diamantaki), und das, obwohl der Chor durch Krankheit einiger Mitglieder in kleiner Besetzung auftrat. Im Anschluss an die israelische Volksweise „Hava Nagila“ begeisterten die Kinder mit dem Hit „Musik sein“ des deutschen Popstars Wincent Weiß. Vor der Pause hatte schließlich der Projektchor von Maidi Langebartels seinen großen Auftritt. Die Komponistin des Lüdenscheid-Liedes animierte mit viel Temperament beim Sternsingerlied „Es ist für uns eine Zeit angekommen“ das Publikum zum Mitsingen.

Männerchor sorgt für weihnachtliche Stimmung

Beim Titel „Joseph lieber Joseph mein“ überzeugten Rolf Ahrens und Ute Anlauf als Gesangssolisten. Nach der Pause standen mit den Musikern des Lüdenscheider Folk-Ensembles Portmeirion neue Künstler in der Geschichte des Lebenshilfe-Konzerts auf der Bühne. Unter Federführung von Markus und Barbara Scheidtweiler interpretierten die Musiker im Rahmen ihres gelungenen, 20-minütigen Sets fünf stimmungsvolle Folk-Songs.

Den abschließenden musikalischen Block bestritt der Lüdenscheider Männerchor unter der Leitung von Stefan Scheidtweiler. Mit den Sängern wurde es noch einmal besonders festlich und weihnachtlich im Kulturhaus, zum Beispiel mit dem feierlichen „Joy To The World“ nach Motiven von Georg Friedrich Händel.

Hochklassig interpretierten sie unter anderem das „Cantate Domino“ sowie das Lied „Winterwunderland“. Beschwingt brach der Chor schließlich zur „Petersburger Schlittenfahrt“ auf und stimmte das spanische Weihnachtslied „Feliz Navidad“ an.