Die Berglöwen sind wieder da

Von: Jutta Rudewig

Für Footprints SL waren die Konzerte im letzten September in der Musikschule die ersten beiden Auftritte nach der Pandemie-bedingten Pause. Jetzt freuen sie sich auf das Berglöwen-Konzert. © Popovici

„Wir sind wieder da“ – so lautet das Motto des Lionsclubs Lüdenscheid-Medardus und des Bergstadtgymnasiums mit Blick auf das traditionelle Berglöwenkonzert. Musiziert wird in diesem Jahr (wieder) am Freitag, 17. März, im Kulturhaus.

Lüdenscheid – Nach drei Jahren Corona-Zwangspause findet das mittlerweile 13. Berglöwenkonzert wieder mit jeder Menge hochkarätiger Nachwuchsmusiker statt.

Der ganz besondere Höhepunkt: Mit dabei ist dieses Mal die Big Band Footprints SL der Musikschule. Im September letzten Jahres traten die Footprints erstmals nach Corona mit einem Doppelkonzert in der Musikschule auf. Und auch jetzt freuen sich die jungen Musiker, gemeinsam mit den Berglöwen vor Publikum musizieren zu können.



Mit dabei sind am 17. März auch die Bläserklassen 6 und 7 des Bergstadt Gymnasiums, ebenso die „rÖhrenwerke“, das Gesamtorchester des BGL. Hinzu kommen viele Einzelinterpreten, Schüler und Lehrer, die bei dieser Gelegenheit vor großem Publikum ihre ganz besonderen Talente einbringen. Zu hören sein wird auch der MUP-Chor der Jahrgangsstufe 11 und 12 (Oberstufenchor Musik praktisch).



„Mit diesem Konzert geben wir den jungen Nachwuchskünstlern eine große Bühne für ihr Können. Viele fiebern schon das ganze Jahr auf diesen Auftritt hin“, heißt es seitens des Lionsclubs Lüdenscheid-Medardus. Nebenbei erwirtschaftet der Lionsclub mit dem Konzert Überschüsse, die unter dem Club und der Schule hälftig aufgeteilt werden. Mit diesen Mitteln können viele soziale Projekte in Lüdenscheid unterstützt werden.



Eintrittskarten an der Theaterkasse

Möglicherweise, vermuten die Organisatoren, sind noch Karten vom corona-bedingt abgesagten Konzert des Jahres 2020 im Umlauf, die leider aus organisatorischen Gründen nicht mehr gültig sind: „Sofern diese nicht gespendet werden, können sie ab Montag in der Staberg-Apotheke gegen Gelderstattung abgegeben werden“, so Mitorganisator Ulrich Cordt.

Beginn des Berglöwenkonzertes ist um 17.30 Uhr im großen Theatersaal. Eintrittskarten kosten für Erwachsene zehn Euro, für Jugendliche fünf Euro. Der Vorverkauf ist an der Theaterkasse des Kulturhauses eingerichtet.