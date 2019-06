Irres Hunderennen mit großem Spaßfaktor

Lüdenscheid – Erlaubt ist fast alles: Spielzeug, Leckerchen oder auch einfach vorlaufen. In Spielwigge fand an Himmelfahrt das tarditionelle Hunderennen statt - ein Riesenspaß für Mensch und Tier.

Bei bedecktem Himmel und mäßig warmen Temperaturen entwickelte sich das traditionelle Hunderennen auf den Hundesportplatz Spielwigge am Donnerstag zum Riesenspaß für Mensch und Tier. Knapp 50 Hunde aller Rassen traten bei der Traditionsveranstaltung der Bezirksgruppe Lüdenscheid des Deutschen Pudel-Klubs zum Wettrennen an.

Ältester Starter im Feld war der 16-jährige Jack Russel Terrier „Mecki“ von Liane Arnold aus Gelsenkirchen. Kleinster am Start war Chihuahua „Luna“ – gerade einmal 1,8 Kilogramm schwer und wieselflink auf der Startbahn unterwegs. Nicht der Wettkampfgedanke, sondern der Spaß und die Geselligkeit standen bei der alljährlich wiederkehrenden Veranstaltung an Himmelfahrt im Vordergrund.

Hunderennen in Spielwigge Zur Fotostrecke

In zwei Läufen hatten Hunde und Halter Gelegenheit, sich als eingespieltes Team zu präsentieren. Gewertet wurde der beste Lauf. Von Herrchen und Frauchen, die vorliefen und am Ziel warteten, gerufen oder mit dem Lieblingsspielzeug beziehungsweise einem Leckerchen gelockt, flitzten die Vierbeiner so schnell sie konnten – und wollten – über die Bahn.

„Manchmal reicht es schon aus, dass die Besitzer vorlaufen“, erläuterte Petra Heese, 1. Vorsitzende der Bezirksgruppe, die Modalitäten. „Spielzeug, Leckerchen: Alles ist erlaubt.“ Manch lustige Begebenheit, wenn Hunde noch ein Familienmitglied unter den Zuschauern entdeckten und lieber dorthin liefen oder anderweitig abgelenkt waren, gab es am Rande. „Kann passieren“, lautete der verständnisvolle Kommentar.

Neben Pudeln waren alle anderen Hunderassen am Start. Windhunde, Border Collies, Dalmatiner und viele andere Rassen sowie Mischlinge waren zu sehen. Die besonders schnellen Läufer bewältigten die 50-Meter-Strecke in Zeiten unter fünf Sekunden. Reichlich Applaus gab’s auch für den 16-jährigen „Mecki“, der sich – seit zwei Jahren blind – zusammen mit Frauchen Liane Arnold am Wettbewerb beteiligte. „Mecki war ein Hochleistungshund. Wir haben immer Hunderennen mitgemacht“, meinte die Gelsenkirchenerin.

Auch in Spielwigge waren Hund und Halterin bestens bekannt. In verschiedenen Kategorien – getrennt nach Pudeln und Fremdrassen – ermittelte der Pudel-Klub seine Sieger. Größe und Alter der Hunde flossen in die Bewertung ein. Vier Größen und vier Altersklassen – Welpen, Junghunde, offene Klasse und Veteranenklasse – fanden Berücksichtigung. „Jeder Sieger erhält einen Pokal und eine Urkunde“, betonte Petra Heese. „Gekürt wird zudem die schnellste Fremdrasse und der schnellste Pudel.“ Mit Speisen und Getränken sorgte der Klub überdies für eine entspannte, familiäre Atmosphäre beim Treffen von Hundehaltern aus Lüdenscheid und der näheren Umgebung. Mit ein wenig Glück konnten die Besucher attraktive Tombola-Preise gewinnen.