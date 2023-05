„Toxische Beziehung“: Mann soll Ex-Freundin eingesperrt haben

Von: Olaf Moos

Symbolbild © Bernd Günther/Imago

Eifersucht, Gewalt, Streit, Trennung, Versöhnung und alles wieder von vorne – es war eine wahrhaft „toxische Beziehung“, stellt Strafrichter Lyra nach mehr als vierstündiger Hauptverhandlung fest. Am Ende steht ein deutliches Urteil: ein Jahr und vier Monate für einen 27-Jährigen, trotz dessen blanken Vorstrafenregisters ohne Bewährung.

Lüdenscheid - Leidtragende war die 25-jährige Ex-Partnerin des Produktionshelfers. Sie wurde nach Überzeugung des Gerichts Opfer einer ganzen Reihe von Straftaten: Freiheitsberaubung in zwei Fällen in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung sowie Diebstahl und Sachbeschädigung. Die Vernehmung der Hauptbelastungszeugin macht deutlich, wie sehr sie vor allem in der Endphase der Beziehung unter dem Angeklagten gelitten hat.

Strafverteidiger Frank-Peter Rüggeberg hat den zunächst zögerlichen Schilderungen der Auszubildenden nur wenig entgegenzusetzen – und weist auf „zu viele Ungereimtheiten“ und „Widersprüche“ hin. Rüggebergs Mandant räumt allenfalls „vier oder fünf Ohrfeigen“ ein und gibt zu, in seiner Rage die Wohnung verwüstet zu haben. „Ich war nicht ich selber, und es tut mir auch leid.“



Doch die Befragung durch den Richter offenbart das Martyrium, das die Frau durchlebt haben muss. Höhepunkte waren nach Erkenntnissen der Staatsanwältin vor allem zwei Vorfälle. Demnach schloss der Angeklagte die Wohnung seiner Freundin von innen ab, fesselte sie an Händen und Füßen und klebte ihr mit Teppichband den Mund zu. Dass er ihr mit dem Knie vor den Kopf trat, ihre Kleidung zerschnitt, Gegenstände aus ihrer Wohnung stahl und den TV-Bildschirm zerkratzte, kommt für den Richter straferschwerend hinzu.



Die junge Frau zeigte ihren Peiniger schließlich bei der Polizei an und erwirkte einen behördlichen Gewaltschutzbeschluss. Ihre Mutter bestätigt, dass ihre Tochter ihr von den Erniedrigungen und Verletzungen erzählt hat – und erinnert sich: „Einmal wollte sie mir am Telefon etwas erzählen. Aber plötzlich war die Verbindung unterbrochen.“ Der 27-Jährige hatte seinem Opfer während des Telefonats das Handy entrissen.



Richter Lyra zeigt sich angesichts des „Terrors“ unnachgiebig und attestiert dem Angeklagten „Besitzwillen“, „absolute Dominanz“ und „fehlende Einsicht“.



Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.