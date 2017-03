Lüdenscheid - Ein Buch, das zum Lebensretter wird: In einer Buchhandlung entdeckt Aurélie in einem Augenblick menschlicher Verzweiflung das Werk „Das Lächeln der Frauen“ des Autors Robert Miller und erkennt sich selbst in der Rolle der Protagonistin. Unbedingt will sie den Autoren kennenlernen, nicht ahnend, dass es Robert Miller gar nicht gibt.

Mit der Inszenierung „Das Lächeln der Frauen“ war am Donnerstagabend Abend das Hannoveraner Tourneetheater Thespiskarren zu Gast im Kulturhaus. Hatte in der vorherigen Spielzeit noch Julia Stinshoff an der Seite von Hubertus Grimm gespielt, so musste die Rolle der Aurélie umbesetzt werden. Julia Stinshoff konnte aus dringenden familiären Gründen die Tournee nicht antreten. Ihre Rolle übernahm die Schauspielerin Dominique Siassia.

Den Zuschauern im gut besetzten großen Saal bot sich ein romantischer Abend, war doch das „Lächeln der Frauen“, angelehnt an den gleichnamigen Roman von Nicolas Barreau, eine Liebeskomödie, ein Zwei-Personenstück, in dem Hubertus Grimm allerdings gern auch mal verbal in weitere Personen schlüpfte. Überhaupt amüsierte er in der Rolle des Lektors André Chabanais ein ums andere Mal durch seine Gestik und Mimik. Immerhin schrieb eben dieser Lektor unter dem Pseudonym Robert Miller den Erfolgsroman, der Aurélie begeisterte. Diese war nur noch von einem Wunsch beseelt: Sie musste Robert Miller treffen, kochte sogar ein „Menu d’amour“ für ihn. Und so erzählten Aurélie und André jeder aus einem anderen Blickwinkel dem Publikum ihre Geschichte in enger Anlehnung an die Romanvorlage.

Plätscherte die erste Hälfte der Inszenierung mit allerlei Längen, Monologen und ständigem Telefongeklingel im Schatten des Eiffelturms dahin, so nahm das Stück im zweiten Teil dann doch noch Fahrt auf. Für eine Komödie gab’s insgesamt relativ wenig zu lachen und ein vorhersehbares Ende – Aurélie und André verschwanden Tango tanzend im siebten Himmel.

Das Publikum spendierte reichlich Beifall für die beiden Darsteller, fürs (Kultur)Haus überreichte Dieter Heinze Blumen.