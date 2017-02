Aurélie und „Das Lächeln der Frauen“

Lüdenscheid - Das Ensemble des Tourneetheaters Thespiskarren gastiert am Donnerstag, 2. März, ab 19.30 mit der Komödie „Das Lächeln der Frauen“ nach dem gleichnamigen Roman von Nicolas Barreau im Kulturhaus. Auf der Bühne stehen Hubertus Grimm und Julia Stinshoff.

Im Mittelpunkt steht Aurélie Bredin, die nach dem Tod ihres Vaters dessen Restaurant Le Temps des Cerises übernommen hat. Aber an jenem schicksalhaften Freitag im November, an dem Aurélies Herz vor Liebeskummer zerspringen will, fällt ihr in der Buchhandlung ein Roman mit dem Titel „Das Lächeln der Frauen“ von Robert Miller in die Hände. Die Geschichte scheint nicht nur in ihrem Restaurant zu spielen, sondern auch aus ihrem Leben zu erzählen.

Aurélie glaubt sich in ihrem tiefsten Wesen verstanden und setzt nun alles daran, den Mann kennenzulernen, der ihr Leben verändert hat. Sie möchte ihn in ihr kleines charmantes Restaurant einladen und sich bedanken. Aber alle Versuche, mit dem scheuen Autor in Kontakt zu treten, werden von dem grantigen Lektor André Chabanais abgeblockt. Was sie nicht weiß: Hinter dem Autorennamen Robert Miller verbirgt sich André, der aus purer Verzweiflung über die mangelnde Qualität der Romanvorschläge selbst zu Stift und Papier gegriffen hat.

Für die Veranstaltung gibt es Karten zu Preisen von 13 bis 18,50 Euro plus zehn Prozent Gebühr an der Theaterkasse.