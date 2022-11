Totes Kalb in Lüdenscheid: Es war ein Haushund

Von: Jan Schmitz

Hobby-Landwirt Karsten Pieper beklagte Mitte September den Verlust von fünf Schafen, die von einem Wolf gerissen wurden. Es ist der bislang einzige Wolfsnachweis in Lüdenscheid. © Olaf Moos

Nur zwei Tage nach dem Wolfsangriff auf eine Schafherde in Stillebeul wurde auf einer Wiese in Lüdenscheid am 17. September ein totes Kalb mit Bissspuren entdeckt. Auch dieser Fall wurde dem Wolfsberater als Wolfsverdachtsfall gemeldet. Daraufhin entnahm er aus den Bisswunden am Kadaver des Kalbes Proben. Inzwischen liegen die Ergebnisse vor.

Lüdenscheid - Wie das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (Lanuv) auf seiner Internetseite bekannt gab, ergab die genetische Untersuchung keinen Hinweis auf einen Wolf. Stattdessen wurde ein eindeutiger Nachweis für einen Haushund geführt.

Das Lanuv spricht in dem Lüdenscheider Fall des des verstorbenen Kalbes von postmortalem Tierfraß. Das bedeutet auch, dass das Kalb bereits tot war, als der Hund zubiss. Warum das Tier starb, konnte laut Lanuv nicht geklärt werden.

Damit bleibt der Angriff durch den Wolf GW2856f auf die Herde in Stillebeul der einzige bestätigte Wolfsnachweis in Lüdenscheid. Bislang sind im Märkischen Kreis überhaupt erst sechs Wolfsnachweise aktenkundig: drei in 2019 (Neuenrade, Meinerzhagen, Kierspe), einer in 2020 (Balve) und zwei in diesem Jahr (Meinerzhagen, Lüdenscheid).