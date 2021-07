Toter im Treppenhaus: Haus in Lüdenscheid abgesperrt - Mord-Kommission eingerichtet

Einsatz an der Werdohler Straße

+ © Markus Klümper Das Haus an der Werdohler Straße ist abgesperrt. Die Polizei ist vor Ort. © Markus Klümper

Die Polizei hat ein Haus an der Werdohler Straße abgesperrt. Davor stehen Polizei und ein Notarzt. Die Polizei bestätigte einen Toten. Ein 58-jähriger Lüdenscheider starb. Eine Mordkommission wurde eingerichtet.

Update vom 22. Juli, 19.37 Uhr: An der Werdohler Straße in Lüdenscheid gegenüber der Kneipe Hangover läuft auch am Abend immer noch ein Polizeieinsatz. Das Haus und der Bürgersteig davor sind abgesperrt. Polizeisprecher Dietmar Boronowski bestätigte am Abend gegenüber unserer Zeitung einen Toten. Es handelt sich nach Polizeiangaben um einen 58-jährigen Mann aus Lüdenscheid.

Demnach wurde der Hausbewohner gegen 16.15 Uhr am Donnerstag (22. Juli) im Treppenhauses eines Hauses an der Werdohler Straße bewusstlos gefunden. Er wies schwere Verletzungen auf. Ein Anwohner rief die Polizei und einen Krankenwagen. Die Rettungskräfte versuchten ihn zu reanimieren. Leider erfolglos. Gegen 17 Uhr wurde der Tod des Mannes festgestellt.

Da der Mann Verletzungen am Kopf aufwies und die Ursache unklar ist, wurde die Staatsanwaltschaft eingeschaltet und Spurensicherung aus Hagen angefordert. Eine Mordkommission wurde eingerichtet. Gegen 19 Uhr traf das Team der KTU (Kriminaltechnischen Untersuchung) der Polizei Hagen am Tatort an der Werdohler Straße ein.

+ Einsatz an der Werdohler Straße. © Cedric Nougrigat

„Wir wissen bisher nicht, was passiert ist. Die Ursache für die Verletzungen können ein Sturzgeschehen, eine versuchte Tötung oder eine Körperverletzung sein“, sagte Polizeisprecher Dietmar Boronowski auf Anfrage. In einer ersten Beurteilung gingen die Einsatzkräfte vor Ort davon aus, dass der Mann augenscheinlich geschlagen worden sei. Offensichtliche Schuss- oder Stichverletzungen wies der Leichnam nicht auf. Rund um den möglichen Tatort befragten Polizisten Anwohner.

Bei dem Toten handelt es sich um einen 58-jährigen Hausbewohner. Das Haus wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an. Wir berichten weiter.