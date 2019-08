Punkrock vom Feinsten mit den Toten Ärzten

Im Kultpark

+ © Görlitzer Früh übt sich, was ein Rockmusiker werden will: Lennart gefiel es bei den Toten Ärzten. © Görlitzer

Lüdenscheid – Die Toten Ärzte haben geschafft, was nur wenigen Bands in Lüdenscheid auf Anhieb gelingt: Zum Beginn des zweiten Sets war das Publikum so warmgelaufen, dass es nur mehr einen kurzen Hinweis brauchte, um die Lücke vor der Bühne zu schließen. Vorreiter war der kleine Lennart, der zum Song „Junge“ völlig cool der Einladung auf die Bühne folgte und mitrockte.